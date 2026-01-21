買車沒駕照 網路愛情賣車要騙54歲男35萬元

cnews204260121a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第二警分局文正派出所員警，成功攔阻了一起結合愛情攻勢與假買賣車輛的詐騙案件。第二警分局表示，1名54歲李姓男子，認識了1名女網友，在對方要求下準備購買二手車，但員警發現李男根本沒有駕照，透過電話連繫這名女網友，對方竟只願提供「車牌英文」，卻對部分資訊三緘其口，甚至開始閃避問題。耐心分析疑點後，認為對方「不過戶、不給完整車牌、急著要錢」，很可能就是場設計好的詐騙戲碼，也及時攔阻了李男領款。

廣告 廣告

警方表示，日前中午轄區文正派出所警員蔡宜軒、沈冠均等，接獲國泰世華銀行篤行分行通報，1名李姓男子準備提領新台幣35萬元，表示要購買二手車。但對車輛細節說法前後不一，行員直覺有異，立即啟動「警銀聯防機制」。員警到場發現，李男準備向1名認識多年的女性友人購買二手車。

第二警分局表示，員警深入關懷後發現「怪怪的」，因為李男竟然沒有汽車駕照，卻急著買車，原來李男與這名女性友人，認識超過兩年，對方平日也會噓寒問暖、相約出遊，讓他誤以為遇到真愛。但員警打電話給這名女性友人，詢問車輛資訊時，對方卻只願提供「車牌英文」，卻對部分訊息三緘其口，甚至開始閃避問題。員警心中當場警鈴大作，分析疑點發現，這可能就是場設計好的詐騙戲碼。

第二警分局長鍾承志提醒，近年詐騙手法不斷翻新，常利用「長期陪伴、情感經營」降低被害人戒心，再以投資、借款、買賣名車等名目，誘騙被害人匯款或提領現金。只要對方一談到錢就急、資料給不齊，幾乎就是詐騙警訊。同時也呼籲民眾，網路交友涉及金錢務必提高警覺，有任何疑問，請立即撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所諮詢。

照片來源：台中市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

假檢警要監管帳戶 57歲男急衝派出所求援警揭騙局

婦人涉在農地偷錏管 辯稱回家當量尺

【文章轉載請註明出處】