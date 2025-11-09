買車送放鬆神器！MG限時贈tokuyo或Panasonic按摩靴

記者鍾釗榛／綜合報導

MG Taiwan推出11月購車優惠。（圖／MG提供）

迎接年底購車旺季，MG Taiwan正式宣布11月優惠開跑，全車系皆享有政府新購小客車貨物稅減徵優惠，讓消費者能以更親民的價格入手「超規滿配」好車。不僅價格划算，MG還加碼送出兩大人氣按摩神器，讓你買車也能把放鬆生活一起帶回家。

買車就送按摩神器

凡於11月入主指定車款，即可獲得tokuyo多會鬆踝旋美腿機或Panasonic溫感氣動足腿按摩靴二選一。這兩款都是市面上熱銷的高質感放鬆逸品，能有效舒緩現代人工作與通勤帶來的疲勞，讓車主在享受駕馭樂趣後，也能回家「開機放鬆」一下。

入主指定車款，tokuyo多會鬆踝旋美腿機或Panasonic溫感氣動足腿按摩靴二選一。（圖／MG提供）

三大車系同步開跑

MG這次同步祭出旗下熱銷車款的限時購車優惠，旗艦休旅 HS 1.5T 搭配貨物稅減徵與舊換新補助後，最低只要79.9萬元即可入主。都會小休旅 ZS 1.5L心動版 補助後最低59.9萬元。而七人座MPV G50 PLUS 則以雙重補助後最低98.5萬元輕鬆擁有。

旗艦休旅 HS 1.5T ，最低只要79.9萬元。（圖／MG提供）

質感生活一次滿足

MG強調以「超規滿配」為核心，持續深耕台灣市場。這波年末優惠不只是真金白銀的折扣，更是一份對消費者的誠意回饋。

