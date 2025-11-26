買這幹嘛？ 5千元起標 苗警局拍賣「4樓高鐵塔」

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗縣通霄分局白沙派出所，因為要進行原址重建工程，原本派出所旁，設置防空警報電信鐵塔，已經沒有使用需求，警方決定把這座鐵塔PO上競標網站。

四層樓高的防空警報電信鐵塔佇立在苗栗白沙派出所，鐵塔設置在這裡已經超過18年，如今派出所要進行原址重建，鐵塔功成身退，但苗栗縣警局沒有要直接把它報廢，而是在拍賣網上架，24日開始為期7天公開競標，民眾說：「這個東西不是一般人會要，用得上的人會想要，用不上的，是我也不要，一般百姓絕對不可能會買。」

許多民眾都認為把鐵塔買回家到底要幹嘛，但觀察競標網站上，這座鐵塔5千元起標還沒有人出價，以廢棄物回收價格計算，鐵塔大約2000公斤，可賣18000到20000元，如果以5000元上下購入，利潤大約有15000元左右。白沙派出所員警吳漢仁VS.記者說：「拆掉你會很捨不得嗎？，有新的有新的裝備啦。」

苗栗縣警局後勤科長張中說：「經評估僱工拆除並以廢鐵處理拍賣，不僅需支出拆除費用，也僅能以廢棄物計價。」警方說，新的派出所會有新的防情設備，因此這個鐵塔真的沒有用了，但要請人拆除需要額外花錢，就看這次上網公開競標能不能順利拍賣出去，不只能省下一筆費用也能夠讓它發揮再利用價值。

