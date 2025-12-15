買邁巴赫像在買麥當勞！吊車大王秒訂千萬賓士休旅車

（記者許皓庭／新竹報導）竹北「吊車大王」、啟德機械起重工程董事長胡漢龑，憑藉百億身家與特殊的家庭生活備受關注。近日他再度展現驚人消費力，前往車商賞車時，不僅享有專人演奏與精緻餐點的頂級禮遇，更在鑑賞後當場豪爽下訂一輛要價破千萬元的邁巴赫（Maybach）GLS 600，霸氣舉動引發網路熱議，網友紛紛驚嘆其財力深不見底，直呼「這才是男人的夢想」。

胡漢龑於 13 日透過公司官方粉專發布一段最新影片，分享此次奢華的賞車體驗。影片中，他先是鑑賞了雙門敞篷跑車款的邁巴赫 SL 680，隨後將目光鎖定在被譽為「豪華頂端代表作」的雙色款 GLS 600 休旅車。他對該車款的流線設計與霸氣外型讚不絕口，直呼「真的太漂亮的車型了」，隨即在現場直接簽約下訂，並開心地喊出「賀成交」，與新車合影留念，展現十足的行動力。

除了千萬名車本身吸睛，車商提供的接待規格也成為網友討論亮點。胡漢龑在影片中透露，為了迎接他的到來，車商特地安排了現場美女音樂演奏，營造優雅氛圍；此外，更準備了豐盛的八人份精緻料理，讓他與隨行親友能一邊品嚐美食、一邊從容賞車。這種「帝王級」的看車服務，也讓他特別發文感謝業者的精心安排。

現年 64 歲的胡漢龑，除了事業版圖龐大，其擁有 4 位妻子、14 名子女的大家庭生活，以及在竹北斥資打造的「羅浮宮」豪宅，向來是媒體焦點。他經常在社群平台分享奢華生活與慈善公益活動，作風相當高調且親民，也因此累積了不少粉絲。

這段「買車如買菜」的影片曝光後，迅速累積數萬人按讚觀看。大批網友湧入留言區表達羨慕之情，紛紛留言表示「這就是 VVIP 的專屬待遇」、「看胡董買邁巴赫，輕鬆得像我們買麥當勞一樣」、「貧窮限制了我的想像」、「少數炫富卻不讓人討厭的網紅」、「胡董車子太多了，下次應該買遊艇」，甚至有當地民眾許願希望能盡快在竹北街頭目睹這輛頂級豪車的風采。

