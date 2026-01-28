買金魚卻變貓咪？女子「稀里糊塗」回家讓網友笑翻

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

近日國外發生一起有趣的寵物故事引發網上熱議，一名女子原本只是帶著孩子前往寵物店購買小金魚，沒想到卻意外改變了一家人的生活，這趟看似普通的採買行程，最後不僅讓她們空手離開魚缸區，反而還在店內的領養角落，迎回了一隻三花貓，不少網友看完忍不住直呼「根本是命中注定」。

該名女子表示，當天自己只是想滿足孩子們養小魚的心願，並未計畫帶任何貓狗回家，不過這家寵物店恰好與當地動物收容機構合作，在店內規劃了一區貓狗領養專區，安置多隻等待家的毛孩，希望能提高牠們被看見的機會，使得這趟單純的購物動線，因此多了一段讓人難以忽視的停留。

最終一家人順利地把這隻名叫「Nova」的小貓帶回家，而原定計畫要買的金魚則被徹底拋在腦後

(示意圖/Unsplash)

實際走進店內後，孩子們很快就被領養區裡的小貓給吸引，站在玻璃前怎麼都不肯離開，女子原本還試圖把注意力拉回金魚身上，卻在反覆來回之間，也逐漸被其中一隻花色分明、氣質溫柔的三花貓吸引，等到她回過神來，才發現一家人早已站在領養櫃檯前，將資料填寫完畢，成功完成了領養手續。

最終女子一家人順利地把這隻名叫「Nova」的小貓帶回家，而原定計畫要買的金魚則被徹底拋在腦後，故事分享後，迅速掀起大量網友熱烈討論，不少人留言打趣「買魚居然變成養貓」、「意外總是發生的很突然」、「計畫趕不上變化」，還有人建議「不如幫貓咪取名叫金魚，用來紀念這個神奇的相遇」。