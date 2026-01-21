買錯恐不知！低價粕油竟變身「頂級橄欖油」 4招教你如何挑選好油

食藥署日前查獲有2家不肖業者，涉嫌從國外輸入低價的「橄欖粕油」，分裝後再標示為「日本一番頂級橄欖油」對外販售，假冒成高級橄欖油，已涉及刑責，相關油品已全面下架回收，全案由士林地檢署偵辦中。究竟要怎麼避免買到假的純正橄欖油、購買前須注意什麼，本文帶您一起來了解。

「橄欖粕油」偽裝成高級油？

食藥署長姜至剛證實，檢調偵辦此案，實驗室中確實有在油品裡檢出「銅葉綠素」，混充成高級油，涉有攙偽假冒與詐欺行為。姜至剛指出，橄欖粕油本身屬於合法販售的油品，但業者刻意加入銅葉綠素，並以高級橄欖油名義對外銷售，已涉嫌違法。此外，產品標示「精緻初榨油」亦屬標示不實。相關油品流向與數量仍待進一步盤點，全案已由檢調持續偵辦。

廣告 廣告

食藥署表示每年都有針對市售橄欖油進行抽查，雖過去曾在2013年爆發含大統橄欖油等食用油含銅葉綠素事件，但事件逐漸穩定後，抽查強度與密度逐漸下，且過去多採個案處理，坦言未建立完整的品名管理制度。

立委林淑芬質疑，衛福部曾說要比照聯合國管理橄欖油，至今卻遲未訂定橄欖油品名與分級標準，才讓部分業者鑽漏洞。對此，姜至剛也承諾，食藥署將研議橄欖油品名標示規範，預計約3個月內提出方案，以補強制度漏洞，防止類似假冒情事再度發生。

橄欖油可以分成哪些等級？

購買橄欖油前，不妨先認識橄欖油的等級有哪些，根據國際橄欖理事會（IOC）的分級標準，大致能分成以下4類：

Extra Virgin：特級初榨橄欖油 Virgin：初榨橄欖油 Refined：精製橄欖油 Pomace：橄欖粕油

如何挑選橄欖油？

橄欖油可以用於炒菜、煮義大利麵，甚至還能生飲，不過市面上有各式各樣的橄欖油，要如何找到符合自己所需的，可以依照以下4步驟進行挑選。

看清楚品名標示

像是優質橄欖油應，其標示應為Extra Virgin（特級初榨橄欖油 ），代表橄欖油是第一次冷壓、未經化學處理，保留最多原始成分。

留意產地的國際條碼

橄欖油主要產地分別為西班牙、義大利和希臘，購買前可以留意商品的國際條碼，像是西班牙的條碼開頭是840、849，義大利是800、839，希臘則是520、521。

認證與評鑑標章

例如經過IOC或品油師評鑑的橄欖油更有品質保障。

包裝與保存

深色玻璃罐的包裝有助於抵擋光線，避免加速氧化，使油的品質維持更久。