買錯蝦米等於吃進毒？專家揭端午粽食材3大地雷：顏色太白別碰

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[Newtalk新聞] 端午節包粽，當心買錯食材把毒吃下肚！台中巿食品藥物安全處抽驗177件端午食品全數合格，但也特別警告，挑選散裝南北貨藏有3大地雷。專家提醒，若蝦米顏色過於鮮艷，或菜脯顏色太白千萬別碰，以免健康亮紅燈。





台中巿食品藥物安全處表示，民眾在挑選包粽食材時，應優先選擇完整包裝且標示清楚的食材，並注意保存方式及期限，避免受潮發霉。若選購散裝南北貨，台中巿食品藥物安全處指出，有3大地雷特徵必須避開：

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第一是顏色異常，蝦米顏色不可過於鮮艷，菜脯也要避免顏色過白。





第二是氣味刺鼻，蝦米與菜脯若有刺鼻味或異味，或是花生沒有發霉或油耗味，都應嚴格把關。





第三是外觀受潮或破損，香菇必須乾燥硬脆無吸濕回軟，選擇新鮮完整、無破損的鴨蛋，蛋殼有裂縫內部容易滋生細菌、甚至發霉。





針對各項食材的處理，台中巿食品藥物安全處強調，挑選蝦米時觸感乾爽不黏手，料理前先以清水洗淨，再用溫水浸泡、瀝乾後再使用；處理菜脯時，料理前以清水浸泡，可減少鹽分攝取。如購買處理好的鴨蛋黃，留意外觀及色澤，並以冷藏存放。另外，挑選香菇需形狀完整且帶有香味；挑選花生需顆粒飽滿。





除了備料階段，台中巿食品藥物安全處也提醒，「除了食材挑選之外，烹煮也要確保粽子的中心熟透，並且趁新鮮食用。」





為確保民眾食安，台中巿食品藥物安全處啟動端午節稽查專案，抽驗端午節應景食品及原料177件，檢驗防腐劑、硼酸、漂白劑、乙型受體素、蘇丹色素、重金屬與甜味劑等，並針對93件產品進行標示核對，結果均符合規定。

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