買錯這檔註定輸！不敗教主揭「低本益比」陷阱 散戶搶著進場全變韭菜

經中心／師瑞德報導

晶圓代工二哥聯電（2303）近日股價強勢起飛，昨（7）日更一度亮燈漲停，吸引無數散戶目光。然而，今（8）日開高後隨即拉回整理，爆出大量。對此，知名理財專家「不敗教主」陳重銘在社群平台發出示警，直言今日的高點爆大量絕非吉兆，很可能是「大人（主力大戶）在出脫倒貨」，呼籲投資人冷靜，別被表面的便宜股價給騙了！

本益比低是假象？揭開「物美價廉」的糖衣毒藥

陳重銘分析，聯電之所以這波能漲，主因是「比價效應」。眼看大哥台積電股價一路向北不回頭，市場資金開始尋找相對便宜的標的，於是看上了股價低、本益比低且殖利率高的聯電。

但他一針見血地指出，市場是極其效率且現實的。為何聯電本益比長期偏低？原因只有一個：「獲利成長性遠輸台積電」。市場只願意給成長爆發力強的公司高估值，聯電因為成長動能有限，股價自然長期受到壓抑。投資人若只看「便宜」就進場，恐將落入價值陷阱。

配息大方竟是利空？台積電「60%毛利」狠甩對手

對於存股族最愛的「高殖利率」，陳重銘更提出逆風觀點。他強調，在半導體這種高資本密集的產業，配息大方「不一定是好事」。

他以台積電為例，外資預估其未來三年資本支出高達 1,500 億美元。正是因為台積電敢於把賺來的錢全部砸進研發與設備，才能在 3 奈米以下的先進製程打遍天下無敵手，維持高達 60% 的驚人毛利率。反觀聯電，選擇將獲利拿來配息取悅股東，雖然維持了高殖利率，但代價就是與先進製程絕緣，長線 EPS 成長力道自然不如台積電。

「大哥吃肉、二哥喝湯」 半導體贏者通吃

「半導體產業是贏者通吃，這一塊肉最肥！」陳重銘形容，台積電憑藉技術壟斷，連英特爾（Intel）和三星（Samsung）都只能看著車尾燈嘆氣，聯電更別指望能攻破這道高牆。在產業現況下，台積電是大口吃肉，聯電頂多只能在旁邊「喝點肉湯」。

陳重銘最後建議，短期內聯電或許會因台積電大漲而有補漲行情的「比價效應」，但操作上絕對「不建議追高」，只能在低點承接；若要論長期持有的價值與安全性，台積電仍是唯一首選。

