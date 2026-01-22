買錯30年！雞蛋別只挑大顆 70年老店揭「小蛋極品精華」：內行才懂

「協興蛋業」近日打破迷思，直指「小蛋」其實是年輕母雞產下的精華，蛋殼厚實且香氣濃郁，是內行才懂的美味。示意圖／取自photoAC

許多民眾到市場、超市等處買雞蛋，都習慣挑選「越大顆越好」，認為蛋白多、價格一樣比較划算。不過，位於台北市萬華區直興市場的70年老字號「協興蛋業」近日打破迷思，指出雞蛋大小與營養價值無關，看似不起眼的「小蛋」，其實是年輕母雞產下的精華，蛋殼厚實且香氣濃郁，是內行人才懂的美味。

大小無關營養 關鍵在「雞媽媽資歷」

協興蛋業在臉書粉專分享，雞蛋的大小主要取決於母雞的「年資」。

小顆蛋（新手雞媽媽）

年輕母雞剛開始產蛋，因體型嬌小、產道緊實，生出來的蛋較迷你。這些小蛋常被稱為「初生蛋」，特色是蛋殼較厚、不易破裂，且蛋黃香氣特別濃郁。

大顆蛋（資深雞媽媽）

隨著母雞年資增長、體型變大，產下的雞蛋自然也會越來越大顆。

協興蛋業打破迷思指出，雞蛋的大小主要取決於母雞的「年資」，跟營養價值無關。示意圖／取自photoAC

牧場「三代同堂」 確保供貨不斷鏈

至於為何市面上的雞蛋總是大小不一？協興蛋業解釋，這是牧場為了確保雞蛋供應不斷鏈的精心安排。牧場內通常住著「老、中、青」三代的雞媽媽，透過輪流排班生蛋，避開更換期或空窗期。因此，民眾買到大小不一的雞蛋完全是「自然現象」，也是沒有過度人工干預的天然證明。

店家最後也呼籲，「下次看到小顆蛋，不要嫌棄它，說不定它可是年輕雞媽媽滿滿的精華喔！」



