買鏡頭貼「用了要退錢」 遭業者拒絕婦報警討公道

新北市 / 綜合報導

新北市永和區一家手機行業者，先前幫顧客貼了手機鏡頭的保護貼，不到4小時，婦人竟然將鏡頭貼拆下裝夾鏈袋，回店裡說要退貨，業者表示一次性商品無法退，兩人僵持不下，婦人報警處理，經過員警一番溝通，婦人終於打消念頭，不過臨走前比出一連串手勢，業者無奈，感覺像被指責沒愛心，畫面PO網引發討論。

藍衣婦人在櫃檯前比手畫腳，先指了牆上手機鏡頭貼，接著又拿出自己手機確認型號，全程沒有交談因為她是一名聾啞人士，不到4小時婦人再度回到店裡。

其他顧客VS.當事業者：「換東西，可以嗎換東西，這個，不是，這個是一次性的東西。」

原來是婦人想要退錢，其他顧客協助手語翻譯，搖搖手指表示行不通。

當事業者：「不能退的話，她要換顏色，那我跟她說這是一次性的東西，怎麼可能退，我幫妳貼上去，拔下來就不能用了，拔下來就會有灰塵啊，那怎麼可能賣給下一個消費者。」

事發就在新北市永和區，這家手機行，婦人先前曾來店詢價，2月3日購買300元鏡頭保護貼，老闆協助貼上，不到半天時間婦人又來了，把原先的鏡頭貼摘下，裝在夾鏈袋中說要退錢，兩人僵持不下婦人報警處理。

當事業者VS.警方：「她老公幫她買好了，然後把我貼的，喔這個是，對，然後把我貼的撕掉。」

警方到場了解狀況，費了一番功夫又寫又比，婦人才打消念頭，但走前比了一連串手勢。

當事業者：「她用手比愛心，然後再比我，然後再比倒讚，應該是小拇指啦，就是說我的心很爛，或者是說我沒愛心，不可能因為妳這樣我就要倒霉啊，我就要虧損啊。」

當事業者：「我以前遇到的案件，我都是自己寫訴狀，我給你看一下我的戰績。」

遇到消費糾紛還曾自己寫訴狀，業者相當無奈原價490的鏡頭貼，都打折出售對方貼了還想退，開店六年第一次遇到這狀況，經過員警調解雙方互不提告。

