買隨身碟他糗問「有1GB的嗎？」網掀共鳴：是古董了

隨著科技日新月異，許多產品漸漸被時代淘汰，有網友分享，近來因為不知道市面上主流隨身碟的容量而鬧出笑話，在網上掀起大票網友共鳴，引發許多討論。

有網友在論壇Threads發文，透露手上的隨身碟已經用了將近十年，因為不了解現今市面上主流隨身碟的容量，所以近來在買隨身碟時，脫口而出「有沒有1GB的隨身碟？」讓店員一頭霧水，也讓原PO自嘲「近期鬧過最好笑的烏龍」。

對此不少網友表示「這種時侯堅持要1GB的會更貴」、「我20年前用的隨身碟都有2GB了，1GB真的太為難店員了」、「我完全理解，好幾年才買一次隨身碟，都會被容量嚇到」、「1G是古董了…不知要上哪找庫存」、「手上的8G當年買的時候是3000元...」、「想到我在2002年第一次買隨身碟（當年還叫它「大拇哥」的年代），容量只有128mb，要1000多元」、「上一次買隨身碟的時候是國小，印象中超級貴，直到長大後才買另一支隨身碟，才發現現在容量大又便宜」、「曾經買過16G1600元」

「不騙你。當年我的PC硬碟只有40MB。終於有一天我得到了一顆1.2GB的硬碟，我以為，這顆硬碟我一輩子都裝不滿吧」、「這個叫顯老…五年前第一次帶孩子去ktv（孩子出生後大概十年沒去）看不到歌本還問服務生怎麼沒有歌本。服務生還教我們怎麼用電腦點歌」、「前陣子也發生一樣的狀況...」、「現在連隨身碟可能都很少人用，很多應該直接存雲端共享了」、「沒事，我也是最近才發現1TB為何如此不堪一擊，原來現在是人人隨手一拍都是4K、8K的時代了」。

撰稿：吳怡萱



