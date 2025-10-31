買雞祭祖控店少給！ 店調電眼自清 結局翻轉阿嬤糗了

阿嬤指控店家雞肉偷斤減兩，店家調出監視器自清，隔天案情翻轉，阿嬤登門道歉了。（圖／TVBS）

台南有阿嬤重陽節買半隻雞祭祖，結果晚上發現雞肉少了好幾塊，質疑店家不老實，店家認為被找麻煩，氣到退錢要她別再來了，店家甚至調出監視器自清，隔天案情翻轉，阿嬤登門道歉了。

重陽節期間，台南一位阿嬤前往兵仔市的滷味攤購買半隻鹹水雞準備祭祖。當時阿嬤特別要求店家不要使用封膜密封，只用塑膠蓋蓋著雞肉。然而，事情在當天晚上出現轉折，阿嬤向店家投訴，表示她購買的半隻雞不完整，雞腿少了兩塊，雞胸也少了兩塊。

阿嬤指控店家雞肉偷斤減兩，店家調出監視器自清，隔天案情翻轉，阿嬤登門道歉了。（圖／TVBS）

面對這樣的指控，店家感到十分不解，一再向阿嬤解釋不可能有這種情況。店家表示，如果真如阿嬤所說少了那麼多肉，半隻雞就變成四分之一隻了，而且裝雞肉的盒子還那麼大，情況明顯不合理。儘管店家極力解釋，阿嬤仍堅持是店家偷斤減兩，這讓店家感到憤怒，最終決定退錢給阿嬤，並表示希望她以後不要再來購買。

廣告 廣告

面對這樣的指控，店家感到十分不解，一再向阿嬤解釋不可能有這種情況。（圖／TVBS）

為了證明自己的清白，店家立即調閱監視器畫面。影片清楚顯示，在裝盒時雞腿是完整的，證實店家並未短少給肉。讓人意想不到的是，事件在隔天出現了戲劇性的轉折。

為了證明自己的清白，店家立即調閱監視器畫面，影片清楚顯示，在裝盒時雞腿是完整的。（圖／TVBS）

原來，雞肉是被阿嬤的家人不知情地吃掉了。得知真相後，阿嬤感到非常不好意思，立即前往店家道歉，甚至主動要將退回的錢還給店家。店家表示，阿嬤家人確實吃了那盒雞肉，導致這場誤會，但阿嬤並非惡意投訴，只是一場誤解。

店家透露，類似的狀況其實時有發生。為了保護自己的權益，現在的商家不僅會在門口安裝監視器，廚房內也必須配備一兩台攝影機。一旦顧客提出任何質疑，店家可以立即調出監視器畫面，用事實說話，避免不必要的爭議。這次事件雖然以和解收場，但也提醒商家在經營過程中保留證據的重要性。

更多 TVBS 報導

獨／「泡麵碗」裝粥謎團解開！ 不是外送員的錯 店家員工凸槌

用過的？外送粥用「泡麵碗」男崩潰：還有封膜殘留

人少又想佔大位！4人達不到低消 酒吧控客硬拗還想打人

居酒屋狂吃5小時 女不付帳 家屬冷漠掛電話

