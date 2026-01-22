買電池送「神祕小禮」竟是橡皮擦！他不解邏輯 內行人曝真相

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

你有遇過買電池送橡皮擦的嗎？近日有網友發文分享，買電池的時候看到一款外面寫著「內附神祕小禮物」，但透明包裝可見小禮物竟是橡皮擦，讓他忍不住直言設計邏輯讓人滿頭問號，也對於買電池送橡皮擦不解，詢問網友「為啥送橡皮擦啊？」貼文曝光後，引起網友熱議。

近日有網友發文分享，買電池的時候看到一款外面寫著「內附神祕小禮物」，但透明包裝可見小禮物竟是橡皮擦。（示意圖／PIXABAY）

原PO指出，買電池送小禮物沒意見，送個小手電筒或雷射筆很符合主商品功能，不過不理解為什麼是送橡皮擦，甚至吐槽：「就像買刮鬍刀送衛生棉一樣，這個邏輯我猜不透你啊」。

此外，包裝上還特別標註「限量加碼」，卻只是附贈橡皮擦，也讓原PO忍不住直呼，這樣的宣傳彷彿在暗示「這包電池有送橡皮擦喔，沒買明天你小孩考試沒有橡皮擦喔。到底誰會為了10元的橡皮擦花100多買電池啦。」

貼文曝光後，不少網友笑翻留言，「其實神祕小禮寫在那張貼紙後面，大獎是再來一個橡皮擦！」、「秘密跟神祕是不同的」、「就是猜不透，完全不相關才有神秘感」。網友也解答橡皮擦的用處：「接觸不良讓你擦極點用的」、「接觸不良的電器接點可以用橡皮擦清除鏽跡，回復初使狀態」。

