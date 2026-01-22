買電池附「神秘禮」竟是橡皮擦 內行揭用途：不是亂送

一名男子發現，某款電池商品主打「內附神祕小禮物」，結果只是一顆橡皮擦，讓他不解兩者的關聯性，將其PO上網後，引起討論，貼文上線後，有內行人解釋，橡皮擦可用於清潔電器或電池接點，去除氧化與髒汙，有助改善接觸不良的問題，就連銀行晶片無法讀取時，也常用橡皮擦輕擦恢復功能，直言「不是亂送的」。

原PO近日於臉書社團「路上觀察學院」發文指出，買一包電池時注意到包裝上標示加碼贈送「神祕小禮」，細看透過透明包裝發現，小禮物只是一個橡皮擦，他忍不住吐槽「到底哪裡神祕」。

原PO說，買電池送橡皮擦，感覺很突兀，就像「買刮鬍刀送衛生棉」般難以理解，尤其包裝上還標榜「限量加碼」，易讓人誤以為是高價值贈品，質疑行銷策略過於浮誇。

貼文曝光後，有內行人解釋，指橡皮擦並非隨意搭配的贈品，其實可用於清潔電器或電池接點，去除氧化與髒汙，有助改善接觸不良的問題；甚至銀行卡片晶片無法讀取時，也常用橡皮擦輕擦恢復功能，因此買電池送橡皮擦其實很合理，唯一不合理的一方就是包裝上的「神秘」2字。

網友留言，「接觸不良的電器接點可以用橡皮擦清除鏽跡，回復初始狀態，這不是亂送的，而是有用處的，我的電腦桌就有準備一個」。

