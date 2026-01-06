買電視為何首選Costco？3個原因曝光了

國際中心／綜合報導

美式知名賣場好市多（Costco）因提供高品質且價格實惠的電視產品，長期以來被消費者視為購買家電的首選通路，其定價往往低於沃爾瑪（Walmart）或百思買（Best Buy）等競爭對手。專家分析指出，Costco之所以能維持低價優勢，主要歸功於其獨特的商業模式，包括採取「大量採購」策略壓低成本、推出市場獨家的「特規型號」，以及仰賴鉅額的「會員費」作為主要獲利來源，使其均能以極具競爭力的價格回饋消費者。

深入剖析其經營策略，首先，「批量採購」是Costco的核心優勢。透過向供應商一次性購買龐大數量的產品，賣場能大幅降低單件商品的進貨成本，並將這些價差直接反映在售價上。此外，Costco擁有強大的議價能力，能與供應商協商，在不顯著增加成本的前提下，為特定型號的電視增添額外功能，提升產品CP值。其次，由於電視屬於低頻率消費財，透過極具吸引力的價格將顧客引進店內，能順勢帶動服飾、食品雜貨等高利潤商品的銷售，這是零售業常見的導流策略。

值得注意的是，賣場內販售的電視許多屬於「Costco獨家型號」，這些特定規格在其他通路無法購得。此舉不僅讓Costco擁有更大的定價靈活性，更能有效避免與競爭對手陷入直接的比價戰或割喉戰。更關鍵的是，與傳統電器零售商如百思買必須從每台電視賺取利潤不同，Costco的真正獲利引擎來自於「會員費」。數據顯示，僅在2025財年，Costco的會員費收入就高達53億美元。

換言之，Costco並不需要依賴提高電視售價來維持營收，而是利用低價家電作為提升會員價值的手段。這種策略不僅能鞏固現有會員的忠誠度，更能吸引潛在客群加入，進一步強化其品牌形象與市場地位。

