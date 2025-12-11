買預售屋想客變 專家提醒「三不動」

[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導

客戶變更(客變)是許多購買預售屋的民眾在交屋前都會碰到的詢問，不少網友討論區發問自己購入了預售屋，客變是否是一定需要？信義開發副總經理李建坤表示，客變是預售屋的特色之一，讓民眾可以依照想法調整房屋格局，建議已購戶在斟酌居住人口、空間需求後，在結構、管道間與水區「三不動」的情況下，尋求專業設計師協作量身打造心目中理想的住家。

信義開發副總李建坤表示，把握幾項大原則，預售屋已購戶就能透過客變打造心目中的美好住家。（圖／信義開發）

信義開發副總經理李建坤表示，預售屋擁有兩大特色，一是付款輕鬆，其二便是可依需求調整(客變)，對建商而言客變是銷售承諾服務的一環。預售屋在產品規劃階段，建商會預先設想生活場景、適合族群並依此來作規劃設計，希望一定程度接近這些目標群眾的需求，但畢竟每個人觀點不同，透過客變可實際貼近自己需求，也是購買預售屋最大的好處。

關於客變需要注意的部分，李建坤表示，業界在建築工法與經驗逐漸累積後，洗鍊出幾個比較重要的原則：包括「三不動」區域，分別是「結構」、「管道間」與「水區」。首先「結構」，包含承重牆、梁柱等，這部份關乎整棟建築安全，但在維冠金龍事件之後，大眾對於結構變更的危險已經有概念，現在已經比較少有堅持更動結構的用戶。

第二不動是「管道間」，通常指的是「水」用管路。當管道間移動，勢必需要使用水平橫管搭配重新更改水流走法，而橫管就是最容易堵塞的地方，可能引發未來使用上的問題。

第三不動是廁所、廚房等「水區」，因為90%以上新建住宅都不是採行當層配管，管線是落在下一層的天花板之上，若不在建商原始規畫有包覆的區塊，樓下可能就會出現管線外露，不僅美觀上會有影響，管路內排水流動也可能會產生噪音。此外更動後排水管線可能落在樓下臥室等私密空間，未來有維修需求可能須進入處理，相當不方便。

除了三大不動區塊，李建坤也建議客變最好是一次到位並且搭配外觀思考整體性。多次變更可能會使工程進度延宕，而考量外觀主要是因為窗戶等會外顯看到的部份若更動過大，但沒有思考到搭配，可能會使得建物外觀變得突兀，自家反而成為整棟最不搭調的區塊。

李建坤提到，客變進行順利與否，有賴於了解工程相關的建設公司工務部給客戶適當的建議，並且以文字落成規則。因為客變規畫主要在建物地下室完工前必須完成，因此好的建商在銷售階段，就會提供這些規則給客戶作為將來的基準，而消費者在購屋當下，就可以開始找尋心儀的室內設計師作溝通，通常建商會提供圖面，已購戶再依此圖給設計師去規劃想要的格局與動線，而正式與建商溝通初步設計圖時，最好找設計師一同參與，確保之後進行順暢。

至於實務上客戶提出變更後成屋是否會有狀況？李建坤表示並不常見，大多出現狀況是因為家庭成員變化、轉手，或者是客戶中途更換設計師，並且前後任觀點落差過大、時程超過允許階段，當建物當層已經完成結構體施作才變更可能會衍生不少費用或延誤交屋。

李建坤也提醒，預售屋銷售時，建商需要在客變工項與價格合理性都要有清楚的揭示，並且如上述提到的有清楚的客變規則。以信義嘉學來說，建案預計取得鑽石級綠建築、鑽石級低碳建築、黃金級智慧建築三大標章，在規劃階段已取得候選證書，為後續獲得認證，有些品項必須符合一定規範，如節能率、省水標章等等，因此可能無法退換，在銷售階段也會明確的標示，民眾在購入時也需要明確的了解內容，後續才不會影響客變的規畫，秉持上述幾項大原則，客戶就能透過客變來打造出心中最完美的家。

