買飲料驚「一堆人往天空看」 他手機放大15倍驚呆：艾力克斯登頂了

有網友把手機放大15倍後發現艾力克斯已經登頂。（圖／Threads@milkrabbit3025網友授權提供）

美國攀岩傳奇運動員艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）有望在明（24日）完成徒手攀爬台北101大樓的壯舉，幕後團隊Netflix將開啟直播，邀請全世界觀眾共同見證這歷史性的一刻。而在此之前，艾力克斯不斷試爬的畫面，也成為民眾最熱門的議題之一，其中一位正妹網友，只是買個飲料就幸運拍到畫面。

23日，有網友@milkrabbit3025發文分享，「剛剛出門買飲料，發現一群人往天空看...」隨後她立刻拿出手機紀錄，結果將鏡頭放大15倍後才發現，艾力克斯已經爬到登頂那段，讓她讚嘆不已，「好強喔！」

面對網友好奇詢問，原PO也大方分享，她是在莊敬路上用iPhone 16 Pro拍攝，若只用肉眼看的話很小。清楚到不行的畫面，也意外成為大家討論焦點，「看了這麼多篇，第一次看到登頂耶，然後您的手機畫質也太好了」、「換手機就是為了明天這一刻」、「蘋果i16 PRO就能拍到登頂照好厲害」、「妳的手機也太清楚，太猛了」。

據悉，艾力克斯將在24日早上9點正式挑戰徒手攀爬台北101，Netflix將在官方平台同步直播《赤手獨攀台北101：直播》帶領全球觀眾見證歷史。此外，在台北101對面的信義廣場，確定架設大型戶外螢幕，全程免費直播，希望大家一同為艾力克斯加油應援。

