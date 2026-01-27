買高鐵對號座「也擠不進去」他大吼才上車 全場共鳴

高鐵方便快速，是不少通勤族的首選，一名網友抱怨，買了對號座，卻卡在月台上不了車，最後大吼一聲才順利擠進車廂，對此感到很頭痛，詢問大家遇到這種緊急狀況通常怎麼處理？貼文引發網友共鳴；另有人分享慘痛經驗，曾遇相同狀況找站務人員協助，但列車已開走，最後只能辦理退票或換票，提醒大家，在高峰期搭車，提前到月台排隊。

一名男網友在Dcard分享，他1月20日晚間搭高鐵北上，雖然買了對號座車票並提前15分鐘到月台等，卻因前方乘客動作緩慢、卡在走道，差點擠不上車，當關門警示音響起時，他擔心錯過列車，只好大聲催促前方乘客快一點，雖嚇到站在車門邊的女乘客，但總算順利上車。

廣告 廣告

原PO補充，當時後面一位女乘客等不及，直接跑到其他車廂先上車，再走回座位，他因扛著行李無法迅速移動，才沒有跟著跑，很好奇大家遇到這樣的狀況都會怎麼處理。

貼文引發網友討論，「拿自由座車票的人，常站在門口，不往車廂走」、「很多自由座都亂上車」，也有人分享慘痛經驗，買了對號座車票卻擠不上車，去找站務人員處理，最後也只能退票，因為列車已開走，提醒大家遇到交通高峰期，最好比平常提早更多到月台上等。

高鐵官網指出，持自由座車票的乘客，須依車票記載的車次及指定車廂搭乘，若未搭乘指定車次，或改乘票價較高的車廂，將補收票價差額，並加收50%的票價差額的違約金。

更多中時新聞網報導

陶晶瑩1晚集郵3男神

王真琳增胖演房管 租屋遇驚魂

容貌焦慮 一成兒少7歲前就化妝