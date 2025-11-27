買高麗菜別只看外觀 專家揭挑選3要素：保證甜又脆

高麗菜一直是台灣餐桌上的常見蔬菜，但品種繁多、產地與價格差異大，一名網友好奇該怎麼挑最好吃？台北農產運銷公司提醒，挑菜時可先觀察外觀、觸摸葉片柔軟度、檢視葉脈細緻度，另也依據重量及顏色做判斷，重量以大小適中，1200公克左右為宜，顏色則要選外葉翠綠，底部白皙，熟度適中最佳。

原PO於Threads發文詢問，高麗菜產地、葉球緊實度與價格都不一樣，倒底該怎麼挑選？北農曾在官網指出，選購高麗菜除看外觀，還可以觸摸葉片柔軟度、檢視葉脈細緻度，也可依照料理需求挑選品種，挑選時可觀察形狀、重量及顏色，不論平頭或尖頭，只要是當季新鮮就會好吃，重量則以1200公克為宜，至於顏色要選外葉翠綠，底部白皙，熟度適中為佳。

至於高麗菜品種，農糧署說，高麗菜大致可分軟種與硬種，軟種以日本引進的「初秋」及秋冬平地盛產的「雪翠」最為常見，初秋葉脈細緻、口感甜脆，適合熱炒或火鍋料理；雪翠葉脈較粗、纖維明顯，吃起來清脆爽口，適合切絲或快炒；硬種如「228」，葉球扁平、纖維較多，較適合包餡或燉煮。

菜商「尚仁蔬果」也提醒，高麗菜中「高山初秋」與「雪翠」容易混淆，要分辨兩者，可觀察梗與葉脈，高山初秋梗呈菱形紋、葉片間距較細、葉面霧感重；雪翠梗較立體、葉脈反光、葉片間距寬，掌握這些方法，就能挑到理想的高麗菜。

