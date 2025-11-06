買魚看標示 選食看日期！南投衛生局提醒聰明消費不踩雷

南投縣府衛生局稽查人員稽查及輔導業者落實魚種、日期標示。(南投縣府提供)

▲南投縣府衛生局稽查人員稽查及輔導業者落實魚種、日期標示。(南投縣府提供)

為守護民眾食品安全，南投縣府衛生局持續加強食品標示稽查與宣導，提醒業者與消費者共同重視「標示正確」的重要性。不論是食品的「有效日期」或「魚種名稱」，都攸關產品真實性與消費者權益。

食品的有效日期是保障安全食用的關鍵指標。製造業者應依據食品特性、加工過程與儲存條件，進行保存試驗評估，據以設定合理的有效日期，並以不退色油墨清楚打印於包裝上，不得以黏貼方式補標。正確的標示能確保消費者在期限內安心食用，也能避免因保存不當導致變質風險。

廣告 廣告

另一方面，魚類產品標示也須明確。根據衛生福利部食品藥物管理署規定，只有「鱈形目」魚種才能標示為「鱈魚」。市面上常見的「圓鱈」（實為智利海鱸）、「扁鱈」（通常指大比目魚）並非真正鱈魚，若業者誤導性標示，恐違反《食品安全衛生管理法》第28條規定，將依法裁罰。南投縣府衛生局於一一四年截至目前為止，輔導特定魚種標示共一百五十七家次，持續督導業者落實正確標示，確保市場資訊透明。

衛生局長陳南松提醒，消費者選購食品時，應注意包裝標示是否清晰，包括有效日期、保存條件及產品名稱等。購買時若能多加留意，不僅能避免誤買「假鱈魚」，也能確保食品在安全期限內享用。未來將持續稽查與輔導，與業者及民眾一同守護「標示清楚、安心食用」的健康生活。民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽縣府衛生局服務專線049-2231994。