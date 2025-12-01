買鹹酥雞違停！ 駕駛遭查獲毒品.槍彈移送偵辦

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮日前晚間有駕駛和朋友一起去買鹹酥雞，因為違停在路邊被警方盤查，原本只是要酒測，沒想到員警在車內發現毒品安非他命，經唾液快篩檢測，證實他就是毒駕，結果警方進一步搜索車輛，還起獲一把改造手槍和子彈，玉里分局表示，槍、毒品、毒駕三罪併罰，這名駕駛可能將面臨重刑。

駕駛VS.員警說：「不好意思，馬上就移走了，(中間那個夾鏈袋是什麼，中間什麼夾鏈袋)，那個什麼，那不是我的。」違停在路邊的駕駛面對警方盤查，神情緊張回答支支吾吾，一問三不知還急忙撇清，員警察覺有異追問，駕駛終於承認，裡面裝的是毒品安非他命，員警VS.駕駛說：「(還有幾個)，沒有，就那一個，(我這邊看到都是)，哪裡都是。」

廣告 廣告

車內不只有毒品，警方一搜，員警說：「你的槍，裡面有槍。」警方當場起獲一把改造手槍和子彈，而會被發現，就是因為陳姓駕駛和兩名友人去買鹹酥雞，他違停在路邊被警方查獲後，懷疑他涉及毒駕，使用唾液快篩檢測，初篩結果呈陽性反應，證實他就是毒駕。

玉里分局富里分駐所長余岸霖說：「全案依違反道路交通管理處罰條例，並依毒品危害防制條例，及槍砲彈藥刀械管制條例，移送花蓮地方檢察署偵辦。」為了買鹹酥雞卻因槍毒遭逮，玉里分局表示，槍毒品毒駕三罪併罰，這名陳姓駕駛恐將面臨重刑。

※《華視新聞網》提醒您，拒絕毒品 珍惜生命※

原始連結







更多華視新聞報導

違停心虛拒檢！ 男「無照還毒駕」警破窗逮人

毒駕害命？ 撞死騎士畏罪潛逃 警逮人查獲毒品

轎車違停乘客見警心虛「躲回車」 警盤查搜出槍毒

