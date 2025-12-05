買黑輪「掉槍」男子遭逮！住處搜出玩具槍 供稱要「防身」

台中市 / 武廷融 綜合報導

台中一名男子日前到北區一間黑輪攤用餐，包包卻不小心從桌上掉落，沒想到竟掉出一把「衝鋒槍」，現場瞬間凝結一動不動，最後該男子默默的把槍收回包包。事件曝光後引發網路熱議，警方組成專案小組，終於在昨(4)日下午將該名男子逮捕，而那把掉落的「衝鋒槍」也確定為BB彈玩具槍。

台中市北區一家黑輪攤，2日下午一名男子到店內消費，點了東西後卻不吃，反而不斷左右張望，突然男子的包包從桌上掉落，竟掉出衣服跟一把類似衝鋒槍的物品，現場氣氛瞬間凝結，老闆和顧客都不敢動，最後該男子默默的把槍收回包包。

「掉槍」事件也在網路上引發熱議，警方則組成專案小組，全力查緝該名男子，初步研判那把「衝鋒槍」應該是BB彈玩具槍。而調閱近百支監視器後，發現男子徒步足跡一路從市區追到清水區，最終在昨日晚間逮捕這名黃姓男子，並在住處起獲仿衝鋒槍造型BB彈玩具槍，經鑑識人員確認，該槍為塑膠材質，動能不足以造成傷害。

警方指出，黃男供稱這把BB彈玩具槍是花650元購得，原作「防身」用途，全案依《社會秩序維護法》第65條第1項第3款移送裁處。警方也呼籲，切勿攜帶或炫耀仿真度高的玩具槍，這類物品在公共場合極易引發誤會，不僅造成群眾恐慌，亦避免浪費社會資源。

