買龍蝦回家竟目睹「生產龍蝦寶寶」女子傻眼 網友替求情：別煮啊小孩就沒媽了

龍蝦正要被下鍋煮來吃，卻突然生產，冒出好幾隻小龍蝦。（圖／翻攝Threads／@nurtyara_wong）

根據外媒報導，馬來西亞一名女子近日準備料理剛購買回家的龍蝦，未料就在準備料理前，竟目睹龍蝦當場在水槽內生產，讓她當場愣住，不知是否還該將其下鍋，引發網友熱烈討論。

這名女子努提亞拉（Nurtyara）透過Threads平台帳號發布一段短片，只見影片中，大量小龍蝦圍繞在母龍蝦周圍，在水槽中緩慢蠕動，畫面令人驚訝，她直言「這下子不知道該不該煮來吃了……」。該影片雖僅10秒鐘，但迅速吸引網友關注與留言，目前已在社群平台上引起高度討論。

不少網友留言表示「這下真的進退兩難」、「還能吃得下去嗎？」也有不少人建議將母龍蝦與幼蝦一同放生，讓牠們回歸大自然。有網友感性留言說：「千萬別煮它啊，否則小龍蝦就沒有媽媽了。」

也有網友以輕鬆語氣表示，「如果決定養這隻母龍蝦，以後就會有吃不完的龍蝦了」。

