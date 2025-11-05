買一個便當就出事！台南警屆退小隊長遭檢舉「浮報加班費」被法辦

社會中心／洪正達報導

王姓小隊長車禍當日浮報加班費遭到法辦。（示意圖，與本案無關／翻攝畫面）

台南市某警局王姓小隊長2024年間某日，在勤務中外出買便當時與民眾車輛在無號誌路口發生車禍，後來王員已屆退身分懇求主管不要上報，儘管車禍發生當下都有依程序處理，如今卻又被同事檢舉浮報加班費，現已依貪污罪函送法辦，並調職到派出所管制。

根據《自由時報》報導，王員任警多年且離退休不遠，但卻在2024年勤務中的休息時段穿便服買便當，卻在無號誌路口未停讓，與駕車民眾發生車禍，王員立刻下車處理，車禍全程都依程序處理，只不過警方內部有勤務間出車禍要上報的規定，但屆退的王員擔心自己退休受到影響，主管心軟未上報，這起事件也就此翻篇，只不過後來王員又遭到同事檢舉浮報加班費，且就在買便當那天浮報。

廣告 廣告

警方則在接獲檢舉後啟動調查，並要求他返還浮報的1小時加班費，同時主官也要因協助隱瞞車禍遭到行政處分，後續警政署裁示，浮報加班費涉及貪污罪應函送南檢由檢方決定是否要起訴，而王員也因此事被調職到派出所擔任巡佐就近看管，目前這起案件除了函送法辦外，也已報警政署處分，全案將依法辦理。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

高雄16歲少女負氣離家…投奔基隆女網友 警方連夜北上找到人了

19歲男大生「輕碰」8歲男童額頭！警方到場嘆氣了…通知家屬帶回約制

一生一次體驗當「超跑將軍」！高雄執行署拍賣會赫見千萬「AMG GTR」

撞擊瞬間曝光！嘉義自小客「左偏失控撞電桿」2歲女童頸椎挫傷送醫不治

