買「正二」長期放 獲利自然來？ 專家白話解析槓桿特性：賺錢擔心、被套了更擔心

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「正二」槓桿型ETF之最大特性，在於股市長期為大多頭時，能夠同步放大獲利與虧損，然而，當行情處於拉回盤整階段，可能會討不到好處。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 台股近期高檔震盪，使得不少看好這波股市大漲，已買進「正二」打算長期持有的投資人，成了加倍有感的受災戶。

有網友日前在 Dcard 發文問「長期投資，怎麼變得這麼廉價？」並以 0050 正二為例，自 2016 年算起，近十年年化報酬 43.11%，意即若在 2016 年投入 100 萬，迄今大約就能變 3,600 萬；但也坦言，過程一點也不輕鬆。除了要熬過美中貿易戰、新冠疫情股災、2022 年全球升息，及去年川普關稅等利空外，還得忍受住股市大漲時想「落袋為安」的人性。

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這篇發文，引發兩派網友論戰，有人留言：「誰『正二』會長期持有？這超蠢的 來回波動你的錢就會縮水」、「說真的 長期持有根本沒多少人辦得到」、「前 9 年不賺錢的股票 第 10 年大賺 這樣要不要抱 10 年看看？」、「人性才是最難捉摸的」、「我認識一個人 他所謂的長期是 7 天」、「這篇是看後照鏡開車」、「新手請進 你直接叫人家看正二？」。

但也有人看好台股這波大漲的紅利，「不看就好啊、當作定存的概念 想想至少這個定存 比銀行每個月利息還要好太多倍」、「貸款All in正二、刪App十年後再看就好」、「先賺就是賺 而且投資策略就是短中長期都要」。

什麼是「正二」ETF？市面上有哪些標的？

所謂的「正二」ETF，泛指追求標的指數「單日報酬 2 倍」槓桿型ETF的簡稱，其並非單純持有成分股，而是運用期貨與衍生性商品來模擬指數表現，因此不會配息；而槓桿的承諾，僅限於追求扣除費用後，儘可能達到「單日」有效兩倍，而非長期累積的倍數。

目前國內市場共有 4 檔掛牌，分別為元大台灣50正2（00631L）、國泰臺灣加權正2（00663L）、富邦臺灣加權正2（00675L）及群益臺灣加權正2（00685L），前者以「臺灣 50 指數單日正向兩倍報酬」為標竿，後三檔均為追蹤「臺灣證券交易所發行量加權股價指數日報酬正向兩倍」。

日前，00631L 為持續貼近「臺灣 50 指數單日正向兩倍報酬指數」的目標，針對台積電（2330）在臺灣 50 指數與加權股價指數占比差異，採增持台積電現貨策略進行調整。意思是，由於台積電在 0050 ETF 及台股加權指數的權重不相符，而 00631L 的目的是單日放大雙倍臺灣 50 指數的績效為標竿，藉由增持台積電個股，來達到 00631L 的台積電權重為 0050 接近兩倍曝險。

截至 5 月 19 日，台積電於加權股價指數約占 43.7%，於臺灣 50 指數占 60.9%，差異達 17.2 個百分點，持續為臺灣 50 成分股中，造成與加權股價指數報酬差異影響最大的個股。但因 00631L 增持了台積電個股，以 5 月 19 日申購買回清單來看，00631L 持有台積電現貨 39.63%、台指期 160.87%，計算對台積電曝險約為 110%。

元大投信表示，若是追蹤加權股價指數單日正向兩倍報酬，可單純透過台指期進行，無須增持個股調整曝險，避免偏離；但 00631L 追蹤臺灣 50 指數單日正向兩倍報酬，未來持續以台指期為積極核心，搭配權值股現貨調整曝險，以追求與加權股價指數正向 2 倍有所差異的報酬表現。

長期存「正二」？ 先衡量是否扛得住波動

「正二」等槓桿ETF之最大特性，在於股市長期為大多頭時，能夠同步放大獲利與虧損，據「彭博資訊」統計至四月底，近十年來臺灣 50 指數報酬率 482%，超越加權股價指數報酬率的 364%；若透過 00631L 積極投資，在複利效果帶動下，報酬率高達 3,311%，因此吸引不少積極型投資人的眼球。

然而，當行情拉回盤整階段時，可能會討不到好處。資深分析師陳相州（股添樂）在臉書發文指出，透過槓桿特性，若大盤漲 1%，中小型股可以漲 2～3%，搭配槓桿放大 2～3倍，就可以變成 4～9%；所以今年大盤漲 50%，很多中小型股是漲 1 倍以上，搭配槓桿可輕鬆拿到近兩倍、甚至更高報酬。也因績效實在太誘人，所以最近看到新聞報導「四貸同堂」，銀行 App 也一天到晚推播定存優惠的訊息。

陳相州話鋒一轉，不過槓桿的另一面，是放大虧損。若大盤跌 1%，中小型股可以跌 2～3%，搭配兩倍槓桿就是下跌 4～6%。道理不難懂，稍微想一下就清楚了。但在行情好的時候，多數人在股市上漲過程中，會高估忍受波動的能力，覺得「沒什麼」、「應該扛的住吧」；但實際真正發生修正時，體感是完全不同的。

陳相州指出，例如這波大盤修正 8%，正二可以跌 16%，部分個股已經跌 20% 以上，若搭上槓桿放大效果，就是 40%。我們看大盤走勢，會覺得是普通的漲多拉回；但是透過槓桿操作的人，體感是「劇烈震盪」，有如坐上雲霄飛車。並語重心長指出：

一流的投資人，是知道行情要往上，開始上槓桿；感覺到行情要修正了，開始降槓桿；跌到轉折點，看到行情即將止跌回升，又開始上槓桿。但你是這種人嗎？你不是，你可能看到人家賺很多，才想開始上槓桿；可是人家要降槓桿了，你不知道。而且真的有這種人嗎？就算有，可能也是極少數菁英的菁英。但你呢，你是菁英嗎？還是......。最後就是透過槓桿，賺了錢擔心，被套了更擔心。

陳相州建議，一般投資人沒必要上槓桿，宜好好專注本業。投資是為享受更好的生活，而非徒增煩惱。不是每個人上了槓桿都能睡得著覺，除非花的不是自己的錢，不如在累積知識、時間運用、人際關係方面等領域運用槓桿。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

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