買「益生菌」保健品注意！ 食藥署揪有業者貯放180公斤、逾期半年原料

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

重視養生，國人選購益生菌、藻類等微生物來源保健食品越來越風行，食藥署今（29）日公布「114年益生菌及藻類等微生物來源製造業者稽查專案」結果，發現有14件產品標示不符規定，還有1家業者貯放逾期的「丹蔘發酵液」及「酵母鉻」，稽查人員上門時已經分別逾期半年及4個月之久，加重裁罰新台幣24萬元。

食藥署是與地方衛生局總計抽驗61件成品及原料檢驗食品中微生物衛生標準、菌種鑑別及環氧乙烷等項目，檢驗結果均與規定相符。但發現1家貯放逾期原料及未設置衛生管理人員，1家業者食品業者登錄系統登錄不實及食品追溯追蹤系統申報不實，查核104件產品標示，其中8家業者、14件產品標示不符規定，皆已依法裁處。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，其中違規情節較重者，為高雄市三凡生技研發股份有限公司，稽查人員今年8月7日前往現場稽查時，於稽查過程中檢查倉庫發現貯放二項逾期原料，分別為「丹蔘發酵液」9桶（1桶20公斤），保存標示日期為2025年2月6日；另外「酵母鉻」1桶（1公斤），標示日期為2025年4月1日，均已逾期。

魏任廷說，根據業者自述該二項逾期原料已預計要銷毀，只是疏於清理，一直沒有處理，衛生局已加重裁罰，開罰24萬元；另業者還被發現應設置衛生管理人員而未設置，同樣依法開罰3萬元罰鍰。

除此之外，違規業者還包括宜蘭縣天賜爾生物科技股份有限公司食品廠，有2件產品營養標示不符規定，及以「健康」字樣為品名易生誤解，違反食安法裁處7萬元罰鍰。台北市新加坡商利維喜開發股份有限公司台灣分公司，有1件產品乳酸菌數標示不實，違反食安法裁處8萬元罰鍰。

食藥署強調，食品業者應落實自主管理，確保製售食品符合食安法相關規定；GHP不符合規定經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰；貯放逾期原料或成品，涉違反食安法第15條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰；未設置衛生管理人員則違反食安法第11條規定，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰；產品標示若應標示而未標示，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰，標示不實則處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

