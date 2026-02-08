買一箱釋迦竟「附橡皮擦」 神用途曝光！全場讚實用

一名男子近日買了一箱釋迦，發現禮盒內竟放了一塊橡皮擦，起初以為是誤放，細看紙卡才發現，原來是業者貼心設計的「成熟度對照工具」，只要輕按釋迦，觸感若像橡皮擦，就代表可以食用或可放入冷藏保存，他直呼貼心，將照片PO上網後，網友也讚創意又實用；農糧署則建議，挑選釋迦時，應以果實圓整端正、呈黃淺綠色者為佳。

原PO昨（7）日於Threads發文指出，買了一箱釋迦，發現裡面放了一塊橡皮擦，本以為是誤放，但細看一旁的紙卡才知道，原來是業者貼心放的對照工具。

紙卡上寫著「我的釋迦什麼時候可以吃？」，接著說明只要輕按觸感像橡皮擦，就可以直接食用，或放冷藏保存，讓原PO直呼貼心，「原來手感一樣就能吃了」。

貼文引起討論，網友紛紛表示，業者的方法既有創意，又能明確教消費者分辨成熟度，「這太貼心了！」、「手感就能分辨，超實用」、「橡皮擦業者應該沒想到他們的橡皮擦，會被放在釋迦禮盒裡面」、「好貼心，原來還可以這樣分辨」、「這好有創意」、「橡皮擦業者該找釋迦合作了」、「哇！很具體的對比」。

農糧署也曾在臉書表示，挑選釋迦時，應以果實圓整端正、呈黃淺綠色者為佳，購買後輕壓果實前1／3處，若觸感微軟，即可立即食用，提醒未成熟的釋迦要避免冷藏，以免變成無法成熟的「啞巴果」。

