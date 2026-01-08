「買一送一」更容易亂花錢！「6省錢觀念」大錯特錯你中幾項？

記者簡浩正／綜合報導

不少人自認理財有一套，看到「買一送一」就囤貨、信用卡刷好刷滿，表面看來精打細算，實際卻可能越省越窮。英國《每日郵報》整理專家觀點指出，許多家庭長年奉行的省錢習慣，其實只是帶來「正在掌控財務」的錯覺，反而忽略真正影響荷包的關鍵支出，甚至被行銷與心理機制牽著走，讓花費不減反增。

看似省錢其實是在花錢的「省錢陷阱」：

第1點，每天記帳卻只盯著小錢。記錄咖啡、外食等小額消費，會帶來「正在掌控財務」的成就感，但多數人卻刻意避開房貸、保費、車險等高額固定成本，因為「大帳單讓人退縮」。

第2點，迷信買一送一與大量囤貨。這是典型的買家心理學，如果買來的商品過期丟掉，「你其實一點都沒贏」。統計顯示，近4成家庭食物浪費來自未及時食用，另有4分之一源於準備過量。

第3點，使用優惠券App：優惠券App通常會提供數位折價券、禮券，表面上雖然可以省錢，但也會誘導消費。

第4點，使用信用卡卻沒有全額還款。理財專家波尼亞（Philly Ponniah）表示，信用卡可以提供回饋非常划算，但建議只有在每個月可以確保全額還款的狀況洽才建議使用，否則利息有可能會抵消到信用卡的回饋。

第5點，有高利債務卻仍優先存錢。這屬於「心理帳戶」陷阱，若存款利率遠低於債務利率，資產實際上正在加速縮水。

第6點，為了省錢忽略小額支出。人們會為了省錢跳過牙齒檢查、汽車、鍋爐保養，雖然可以省錢，但累積後出現的問題，則會花得更多。

