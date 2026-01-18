買1股也能領！ 股東紀念品「高CP值公司名單」曝光

有些人買股票除了投資外，也相當期待能領取股東會紀念品。近日有網友詢問，是否有推薦零股也可以領取股東紀念品的股票，貼文引發眾多網友討論。

原PO好奇哪些股票買零股也能領紀念品。（示意圖／中天新聞）

一名網友在Threads發文提問，「有沒有人有推薦的，零股可以領取股東紀念品的，然後cp值高的！或是整張的但是送很好的，想看看大家都買什麼。」

貼文一出，立即引發網友熱議，不少人推薦「一張華南金，配股配息還有可愛紀念品」、「2727王品，每年請你吃牛排」、「正隆山隆一股可以拿一串衛生紙」、「2025台肥股東會紀念品『胺基酸深層潔顏慕斯 + 玻尿酸保濕潤澤化妝水』禮盒，不限股數、一股即可領取」、「聯電，會送咖波聯名小物」、「南紡，2025年一次送5包麵」。

其他網友表示，「問就是大魯閣、聯電、中鋼、六福村」、「中鋼，股價低、紀念品不錯，唯獨手腳要快慢了就沒了」、「王品不錯，這幾年都保底200現金卷加2400優惠卷」。

