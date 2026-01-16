買1股就有紀念品 他問「誰CP值最高」？ 內行推這家





不少小資族也想買零股投資，即使獲利有限，也希望能拿到優質的股東紀念品。有網友問「哪些股票可以買零股就能拿股東紀念品？」眾人紛紛推薦中鋼、南金、王品、正隆等公司。



該名網友在社群媒體Threads上發文求問，表示自己有意買零股慢慢投資，想請網路上的存股達人推薦CP值高的股票，並表示自己希望找的目標是「買零股就能獲得股東紀念品」，或者也想了解是否有必須買整張才能領紀念品、但也很值得入手的股票呢？

此話題吸引許多網友留言討論，由於感覺原PO很重視「股東紀念品」，因此眾人紛紛推薦自己心目中會發送優質股東紀念品的股票：「王品！每年請你吃牛排」、「王品不錯，這幾年都保底200現金券＋2400優惠券」、「正隆、山隆一股可以拿一串衛生紙」、「問就是大魯閣、聯電、中鋼、六福村」、「一張華南金，配股配息還有可愛紀念品，去年是LINE FRIENDS不鏽鋼杯+造型吊飾組」、「2025台肥股東會紀念品『胺基酸深層潔顏慕斯 + 玻尿酸保濕潤澤化妝水』禮盒，不限股數、一股即可領取」、「聯電，會送咖波聯名小物」、「南紡！2025年一次送5包麵」。

▼眾人分享自己心目中的優質股東紀念品。其中王品股東紀念品中常包含集團餐廳的優惠券，受到不少投資人青睞。（示意圖／王品提供）





在眾多推薦中，最多人提到的就是「中鋼」（2002）：「中鋼！現在股價超便宜」、「中鋼CP值挺高的」、「中鋼！股價低＋紀念品不錯，唯獨手腳要快，慢了就沒了」，以往中鋼的股東紀念品都在網上引起討論，一度還成為網拍市場上的熱門商品，堪稱「平價股神」代表，也是許多零股族熱愛的投資標的。

▼中鋼的股東紀念品中，曾推出過不鏽鋼杯、砧板、雨傘等，頗受投資人喜愛。（圖／翻攝自中鋼公司官網）

（封面示意圖／取自pixabay）

