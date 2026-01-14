買1送1爽喝2週、第2杯10元！3大手搖飲優惠一次看

生活中心／賴俊佑報導

最新手搖飲優惠快收！CoCo都可即日起推出「百香雙響炮+生椰職人拿鐵90元」優惠組合，鶴茶樓長達2週優惠「泰式奶茶泰奶凍/杏仁奶蓋烏龍茶買1送1」，功夫茶攜手九把刀電影作品《功夫》推出聯名飲品「黑霸烏龍奶」，憑電影票根再折10元。

CoCo都可「百香雙響炮+生椰職人拿鐵90元」。(圖／CoCo都可提供)

CoCo都可「百香雙響炮+生椰職人拿鐵90元」

賀歲新年！CoCo都可誠意推出大小明星組，即日起(至售完為止)臨櫃或線上都可訂預購享「百香雙響炮+生椰職人拿鐵90元」，等於2杯省下50元，優惠超有感，「百香雙響炮」熟成百香果汁加入Q彈的珍珠以及甜脆椰果，再注入清新綠茶，酸甜超過癮，Q彈狠療癒，一杯金燦燦瞬間療癒心情；「生椰職人拿鐵」濃郁椰漿、清爽椰子汁再加入職人現磨咖啡，創造絲滑椰乳×醇香咖啡的絕妙口感。

CoCo都可1月14日週三好友日推出「莓好雙果茶第2杯10元」，2杯只要85元，以秋冬果物寵兒草莓與酸甜蔓越莓融入典雅紅茶風韻，喝得到果香與茶香的曼妙滋味，最適合放鬆時刻、節慶大餐解膩來一杯。

1月14日可透過官方LINE領券或在你訂線上平台預訂，並於當日各店營業時間享用，每人可領2張券(=4杯飲料)，甜度、溫度可調整，商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市供應為準，商品數量有限，售完為止，優惠不併用。

鶴茶樓「泰式奶茶泰奶凍」、「杏仁奶蓋烏龍茶」買1送1。(圖／鶴茶樓提供）

鶴茶樓長達2週指定飲品買1送1

鶴茶樓今年首波豪爽優惠！1月14日至1月27日於Uber Eats平台上推出「指定品項買1送1」的外送優惠，活動品項包含「泰式奶茶泰奶凍」、「杏仁奶蓋烏龍茶」，活動僅限透過Uber Eats平台點餐，不適用現場購買、門市親送及電話自取，2款飲品每人皆限購各3組。

「泰式奶茶泰奶凍」這杯泰過癮！整杯從配料到基底，都是由泰式奶茶製成。深焙過的紅茶粉以八角、羅望子提煉出獨有的香料風味，製成香氣厚、奶香濃的誘人橘紅色泰奶，就讓這杯帶著泰奶控，踏上泰式味蕾之旅；「杏仁奶蓋烏龍茶」懷古杏仁茶與乳香香醇的國產鮮奶油，製成絲滑綿密的杏仁奶蓋，綿延的杏香與桂香烏龍悠長的飄香，創造出香氣層次豐富的交疊感。

功夫茶攜手九把刀電影作品《功夫》推出聯名飲品「黑霸烏龍奶」。(圖／功夫茶提供）

功夫茶X九把刀《功夫》聯名飲品「黑霸烏龍奶」

功夫茶攜手九把刀電影作品《功夫》推出聯名限定飲品「黑霸烏龍奶」，以厚實烏龍鐵觀音為基底，融合濃郁奶香，搭配慢火秘煉120分鐘的黑糖波霸，層層吸收黑糖精華，一口就展現驚人威力，也呼應九把刀作品中熱血直率的精神內核

配合電影上映，功夫茶同步推出期間限定優惠，2月13日至3月8日，凡持《功夫》電影票根至全台功夫茶門市，購買「黑霸烏龍奶」即可享現折10元優惠。

