買1.25兆衛生紙？他拍短劇諷國防渣男「孩子在小美家」

侯漢廷(左)飾演民進黨國防渣男，面對黃瀞瑩(右)飾演的老婆的質疑，只會跳針扣紅帽。（圖／取自侯漢廷臉書）

政府擬推1.25兆國防特別預算，引發爭議。新黨台北市議員侯漢廷與民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩合拍影片嘲諷，每當學姐飾演的老婆質疑為何跟「小美」買1.25兆衛生紙，民進黨老公就跳針扣紅帽，最後還露出馬腳喊「我的孩子在小美家」，被老婆呼巴掌痛批渣男。

學姐飾演的老婆問「老公，你是不是有什麼事情沒告訴我？」侯漢廷飾演的民進黨喊「打掉雜質！」老婆說「我都看到了，你傳給小美的簡訊！」民進黨坦承「對，我打算跟小美買1.25兆的衛生紙！」老婆質疑「為什麼這麼重大的事情，你都沒有告訴我？」民進黨直呼「這不是告訴妳了嗎？妳可要同意啊！」老婆質疑「你事前詢問我了嗎？溝通了嗎？太黑箱決策了吧！為什麼我是看到小美的簡訊才知道？」

民進黨竟說「想不到啊，老婆，妳是阿中同路人！」老婆直言「我是問你為什麼這麼重大的事情都沒有溝通，而且小美還欠我們6600億的衛生紙，收了錢沒到貨，你怎麼又急著給錢？」民進黨喊「嗯～妳是阿中同路人！」老婆追問「你要買什麼類型的衛生紙確定了嗎？能保證到貨嗎？」民進黨跳針「妳是阿中同路人！」老婆強調「我不反對買，可是誰會拿家裡預算的3分之1去買衛生紙？我們是不是要開始縮衣節食了？不然爸媽的長照費用怎麼辦？」民進黨強調「這是深化我和小美的關係！」老婆吐嘈「我看是深化債務吧！」

老婆指出「我們還有其他的開支，未來小孩出生，錢從哪裡來？」民進黨說「放心，我賣綠電，口袋有好多錢！」老婆問「那你要用這筆錢嗎？」民進黨直呼「當然不要啊，先拿家裡的錢！」老婆開砲「那你在講什麼鬼？一直給錢，貨卻不來，我都擔心你是不是被小美騙了！」民進黨表示「怎麼可以懷疑小美？小美一定協助我對抗阿中！」老婆提到「我嫁給你之前，你說你絕對不會跟阿中打架的，如果你們打架了，我跟孩子怎麼辦？」，民進黨竟說「放心，我保證我的孩子不會受傷...我的孩子在小美家啊！」老婆拿拖鞋甩巴掌罵「渣男！」

老婆喊「你把家裡的資產都送小美了，你真的愛這個家嗎？」民進黨惱羞成怒「大膽！」老婆質疑「我也愛這個家，憑什麼只有你才是愛？」

網友直呼「拍得太寫實了」、「只要解釋不了就扯『藍白是中共同路人』，有演出民進黨的精髓！」、「安徒生童話〈國王的新衣〉現實版」。

