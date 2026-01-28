買10年終於中獎！他一注獨得3700萬 親曝選號秘訣：全靠「這組數字」

廣東佛山一名王姓男子10年來堅持買運彩，終於在近日中了頭獎，一注獨得3700萬，令人稱羨。圖／取自東方IC

中了大獎你會做什麼？大多數人可能選擇狂歡或辭職，但中國廣東佛山一位幸運兒的反應卻讓人肅然起敬。這位王先生（化名）在得知自己中了836萬元人民幣（約新台幣3700萬元）的頭獎後，雖然內心激動，但仍堅持將彩券交給妻子保管，隨即趕回公司值大夜班，其淡定與敬業、寵妻的態度在網路上引發熱議。

吃飯順手對獎 心跳加速急Call妻

據廣東運動彩券微信公眾號消息，王先生是運彩大樂透的忠實粉絲，回憶起中獎當晚，他趁著交班空檔去吃晚餐，順手拿出彩券核對開獎號碼。沒想到這一對，竟發現自己手中的號碼與頭獎完全吻合。

「當時心跳加速，整個人都懵了！」王先生表示，確認中獎後，他第一時間打給妻子報喜，電話那頭的妻子起初根本不敢相信，以為丈夫在開玩笑。為了讓妻子安心，王先生利用休息時間匆匆趕回家，親手將中獎彩券交到妻子手中，經過反覆確認，妻子才終於相信這份巨大的幸運真的降臨。

王先生透露，中獎號碼是「用家人的生日數字進行隨機組合，這組充滿愛的「生日密碼」，讓他幸運抱回3700萬大獎。圖／取自東方IC

擁抱巨獎仍敬業 值完夜班才領獎

令人佩服的是，儘管手握改變命運的巨款，王先生並未因此沖昏頭，他將彩券交給妻子後，便想起自己還有值守夜班的責任，在努力平復激動心情後，毅然決然地趕回公司，盡職地完成了當晚的工作。

直到隔天一早下班，王先生才與妻子開車前往佛山運彩中心兌獎，當工作人員問及選號秘訣時，王先生笑說「其實沒什麼技巧，就是用家人的生日數字進行隨機組合的。」這組充滿愛的「生日密碼」，最終為他帶來了836萬元的好運。

獎金全上繳！霸氣宣言：老婆管錢

對於這筆鉅額獎金的規劃，王先生的回答更是羨煞旁人，他毫不猶豫表示「全部上交給老婆打理！」他坦言，自己從2013年就開始購買大樂透，雖然每期都買，但始終抱持著「不中獎就當做公益」的心態，將買彩券視為生活調劑。正是這種平常心，讓他在面對大獎時能保持清醒。他也強調，未來會繼續努力工作並理性買彩券，在他看來，「家庭的和睦與幸福，遠比金錢更為重要。」



