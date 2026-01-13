買100元檳榔賒帳遭拒 酒空男拿菜刀揮舞叫囂 11

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

今（13）日凌晨12時許，高雄市一名柯姓男子，酒醉後至三民區建工路上的一家檳榔攤要買100元檳榔，因為他向店家要求賒帳遭拒絕，結果他竟拿出一把菜刀對著店家揮舞叫囂；警方獲報到場後，立刻喝令柯男將刀放下，接著將他壓制上銬制伏。店家表示，柯男是常客，也不想對他提告，不過警方仍依恐嚇取財罪將柯男移送偵辦。

警方調查，13日凌晨12時許，柯男飲酒後到檳榔攤要買100元檳榔，不知道是喝太多還是身上真的沒錢，竟向店家要求賒帳，不過遭店家拒絕，孰料柯男因此惱怒，突然拿出一把菜刀對著檳榔攤揮舞叫囂，店家見狀隨即報警。

警方到場後立即喝令柯男將菜刀丟在地上，接著將他壓制在地上銬逮捕。店家表示，柯男是檳榔攤常客，認為他可能是喝多了，所以不願提告，但由於恐嚇屬於公訴罪，警方仍依恐嚇取財罪將柯男移送高雄地檢署偵辦。

照片來源：翻攝畫面

