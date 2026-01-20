買18吋大披薩！阿伯出奇招「坐墊夾住」 網驚到吃手指

美式賣場好市多販售的18吋大披薩份量充足、價格實惠而廣受歡迎，但龐大的披薩盒讓騎機車的消費者傷透腦筋。近日有網友分享一位阿伯想出的運送妙招，成功吸引超過61萬網友關注，紛紛大讚阿伯根本是「生活智慧王」。

阿伯騎機車買好市多大披薩，用「 坐墊咬住 」方式載回家 。（圖／翻攝自Threads／is___7提供）

原PO在Threads上分享，日前在好市多賣場外看見一位阿伯手拿著大披薩，正當她內心充滿困惑「一個人要怎麼載這麼大盒」時，阿伯騎著機車出現，神情淡定地把披薩盒固定在機車坐墊與車身之間，看起來既不歪斜又被夾得相當牢固，就這樣老神在在地騎走。

原PO看了之後當場驚呆，忍不住大讚，「辦法是人想出來的，台灣人超讚超聰明！」貼文曝光後立即引發熱烈討論，短短時間就有61萬網友觀看，轉發人數更衝破7000人。

網友紛紛留言回應，「照片我看了三次一直看不到披薩在哪裡，看了留言區才知道原來是用座墊咬住」、「坐墊咬披薩」、「好聰明！我每次都要帶一個小助手！」、「哈哈，台灣人真的好聰明」、「沒有台灣人用機車載不了的東西」、「太好了我終於可以騎摩托車去買了，謝謝生活智慧王」、「阿伯真的好有智慧」、「高手在民間」。

此外，也有不少網友擔心留言，「確定台灣的路況，pizza不會噴飛嗎」、「不知道柏油路夠不夠平坦，能夠不被震飛」。對此，原PO則補充說明，「阿伯的時速不超過30，應該不至於噴飛」、「我發現阿北有喬位子，披薩放很後面（有咬著就好），屁股坐很前面 可能這樣比較不會壓爛，下次試試看。」

