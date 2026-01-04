買219萬房送72萬黃金? 紹興業主咬牙拿出首付 現在慘了

陳師傅在浙江紹興一個樓盤買了套119平方的房子，總價219萬元人民幣(約31萬美元)。他說，銷售承諾買房送價值72萬元的黃金，五個月了還沒兌現。陳師傅表示，他連首付的錢都是借來的，現在負債400多萬元，壓力太大了。

綜合1818黃金眼、網易號「粵知訊」報導，據陳師傅透露，當初決定購買這套房子時，銷售人員拋出的「送72萬元黃金」承諾是關鍵吸引力。對於普通家庭而言，72萬元的黃金相當於購房總價的三分之一，這樣的優惠力度確實令人心動。當時陳師傅手頭並不寬裕，但為了抓住這份「福利」，還是咬牙四處籌措首付資金，甚至不惜背負債務。本以為入住新房後就能拿到承諾的黃金，要麼變現緩解還款壓力，要麼作為資產留存，可沒想到，簽完購房合同、辦完相關手續後，銷售人員口中的黃金卻沒了下文。

廣告 廣告

「從付首付到現在都五個月了，每次找銷售問黃金的事，對方不是推脫『正在走流程』，就是說『領導還在審批』，始終沒有一個明確的兌現時間。」陳師傅無奈地說，如今他每月要償還高額房貸，加上當初借首付的欠款，總負債已經達到400多萬元，「每天一睜眼就想著欠錢，壓力大到睡不著覺，早知道承諾兌不了現，當初根本不會借錢買房。」

對此，不少網友吐槽，「現在開發商的促銷套路太多了，口頭承諾全是畫大餅，根本不可信」、「400多萬負債可不是小數目，銷售為了賣房真是毫無底線，必須讓開發商給個說法」、「之前買房也遇到過『送家電』、『送裝修』的承諾，最後要麼縮水要麼不兌現，一定要寫進合同才靠譜」。

針對這起購房糾紛，報導提醒，在購房過程中，遇到開發商或銷售人員承諾的「購房福利」（如送黃金、送裝修、返現等），切勿輕信口頭約定，一定要要求將相關承諾明確寫入購房合同或補充協議中，明確兌現時間、具體內容、違約責任等關鍵信息，同時留存好溝通紀錄、宣傳資料、錄音錄像等證據，避免後續出現「口說無憑」的情況。一旦遇到承諾不兌現的情況，要及時與開發商協商溝通，協商無果可向市場監管部門投訴、向住建部門反映，或通過法律途徑維護自身合法權益，切勿忍氣吞聲。

據報導，對於開發商而言，促銷活動本是吸引客戶的手段，但若以虛假承諾誘導消費者購房，不僅違背誠信經營原則，還可能涉嫌侵犯消費者的知情權和公平交易權。

報導說，相關監管部門應加強對房地產市場促銷活動的監管力度，嚴厲打擊虛假宣傳、口頭承諾不兌現等侵害消費者權益的行為。

更多世界日報報導

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

美國強擄馬杜洛 意欲何為？