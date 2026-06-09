買30坪恐多花270萬？房市三大新制上路 專家揭隱形成本：入住得養樹、顧光電板
2026年房市三大新制同步上路，包含土方管理、綠容率與屋頂光電規範，新建案開發成本全面提高，購屋負擔隨之增加，不少購屋者都在觀望，新制上路後，建商是否會將成本反映到房價上。對此，房市專家魏敬軒分析指出，未來民眾買房時，不只是買下一間房子，更可能同時買下一套新的管理制度、與長期維護的責任，若以30坪住宅計算，購屋總價可能增加約270萬元。
土方新制上路 建案成本最高每坪增9萬元
今年元旦正式上路的土方管理新制，要求營建工程土石方運輸全面導入GPS追蹤與電子聯單制度，每一車土石都必須清楚記錄流向，並透過影像系統驗證實際送達地點，以防止非法棄土問題。
節目主持人林喬慧指出，依公會統計，今年新制上路時全台符合規範的合法土石車僅約3528輛完成GPS裝設，但市場需求高達1.5萬輛，差距近4倍，不少土方場一度停止收料，導致除成本變貴外，部分工地施工進度也受到影響。
魏敬軒進一步試算指出，若建商分回40～50%，基地開挖深度約16公尺，在產出土石5000方下，光是土石清運處理成本，就可能增加約1500萬元，再加上工期延長帶來的利息、租金及管銷支出，整體每坪成本最高可能增加約9萬元，若以30坪住宅計算，購屋總價可能增加約270萬元，而這筆費用，並非換來更高級的建材或更大空間，而是來自法規全面合規後所衍生的新增成本。
北市「綠容率新制」上路 未來陽台真的要種樹？
除了施工成本增加，台北市2026年元旦上路的「綠容率新制」，魏敬軒表示，此制度要求所有新建案，都要做立體綠化，不僅是地面的草皮，更要求在陽台、屋頂種植喬木、多層植栽，目的就是為了降低都市熱島效應。
魏敬軒認為，台北市基地小，地下室開挖率高，地面空間不夠的情況下，就必須在陽台做綠化。新制規劃，若陽台上層有種植喬木，必須做「跳層」或「隔層」空間，不是陽台要錯開，就是要隔一層樓，才能做陽台。光是這樣，每坪就會增加2至5萬元。
屋頂光電成標配 20年維護成本需負擔
第三項受到市場關注的新制，則是今年8月即將實施的建築物光電設置規範，根據規定，達一定規模的新建案，必須於屋頂設置太陽能光電系統。魏敬軒以日興光電所舉的北部市場進行估算，每1000瓦光電系統建置成本，約8萬至10萬元，一處達法規門檻的住宅社區，整體光電系統設備建置費用，約需500萬元。
魏敬軒說，而且比起初期建置費，更值得注意的是後續長達20年的維護成本，由於太陽能板需要定期清洗、設備檢修、逆變器更新以及颱風災損修復，未來相關管理責任，多半將由社區住戶共同承擔。
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