買365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網友全力挺 男友酸味道歉被罵爆
近日，一名女網友在網上訴苦，表示自己下班途中經過一家新開的鹹酥雞攤打算嚐嚐鮮，詢問男友「要不要吃」後，對方主動表示要請客，於是她就估算了2人份的菜色點了365元的鹹酥雞。誰知回家後被男友嫌棄到不行，又稱店家太貴，又罵她「拜金女」，就連到了第二天還在酸言酸語，讓她最終決定分手。網友看到她的遭遇，紛紛力挺「放生」，誰知又引出男友假借道歉繼續偷酸「等另一半未來醒悟自然就知道我們的用心良苦」，再度引來網友砲轟。
一名網友在Dcard上發文表示，日前下班途中看到新開的鹹酥雞攤，便透過手機詢問男友要不要吃、要吃哪些。男友當下爽快答應說要請客，她則依男友指名的品項加上自己想吃的菜色，總共夾了2盒共365元的量。誰知回家後男友臉色大變，不僅數落她夾太多「誰吃個鹹酥雞會花到365元啊？」、又罵她買太貴「這樣的量其他家店不超過300就有了」，甚至罵她是「拜金女」，讓她很不舒服，最後決定自己出錢沒讓男朋友付，男友立刻同意，且最後兩人也沒把鹹酥雞吃完。
第二天一早，男友起床又在抱怨她買貴了還浪費食物，她忍不住拿出菜單一項項清點，光是男友點的就190元，加上自己想吃的超過300並不奇怪。結果男友又稱「我已經設想好我們要吃的量了，妳沒必要再多點其他的」，讓她更不是滋味，「你自己點的也沒吃完，好意思說我浪費食物？」
這名原PO解釋，因為是新開的店家，她沒有估計到老闆給的份量確實比一般多，自己平常並不是浪費食物的人。但是禁不住男友一再酸言酸語，甚至錢都是她自己付的，忍不住跟男友提出分手。離開同居的租屋處前，甚至轂轆男友經濟困難，轉了2個月的房租給他，「怕他可能要重新找房子，這是補貼給他的，盡量不欠他囉。」誰知對方又打電話過來質問，讓她忍不住反問，男友交往之初跟她借錢去進修的2萬元什麼時候要還他，男友隨即支支吾吾地掛了電話，雙方從此沒再聯絡。
原PO無奈表示，自己月薪5萬多、男友4萬，2人交往3個月期間，採AA制，但她卻常被男友酸「愛喝星巴克是愛慕虛榮」、「零食沒特價幹嘛買，很不節儉」、「點外送有價差很敗家」，長期累積下來的情緒，終於讓她決定分手，直呼「我不要再被PUA了！」
消息曝光後，大批網友力挺原PO，留言：「不是妳敗家，是他自卑又控制！」、「分手吧！我跟老婆在家看場電影，鹹酥雞都直接點600，這種東西就是吃來開心的。」、「快分吧！光那句『我已經想好我們要吃的量』就可以預見妳未來悲慘的生活。」還有網友驚嘆：「現在連下班後的鹽酥雞小確幸都已經是拜金女指標了嗎？」
疑似因為網友一面倒力挺原PO，一名自稱原PO前男友的網友出現在留言區反擊，表示自己只是想提醒女友節制，又盤點自己不滿女方的行為，包括對方原價喝星巴克、訂閱Netflix不找人分攤、買不打折的巧克力、衛生紙用最貴的四層舒潔、不管價差叫外送等行為，再度被網友酸爆。
最後，這名男友又更改留言道歉，但仍然無法擺脫自己的說教習慣，偷酸：「這位是我目前遇過第一位開銷這麼大的女友……我誠心道歉，我不再多加評論，我尊重女生正常的開銷，這樣的行為一點都不敗金女」，又表示：「1700/7500=22%，謝謝還有四分之一的人不畏懼被網友砲轟，而站在我的角度為我說話點讚，很抱歉連累你們一起被指教。」又表示：「我以身作則勸各位同樣也是AA的兄弟，千萬不要插手女友的消費習慣，反正不是花我們的錢，大可不用管這麼多，等另一半未來醒悟自然就知道我們的用心良苦。」讓網友嘆氣：「根本不覺得自己有毛病。」
看更多 CTWANT 文章
帳戶20年未用遭誤匯！媽媽反被告侵占 家屬喊冤：我們要為你的錯誤買單？
SWAG頻收爭議人物！證實邀粿粿直播 昔拒絕孫生原因曝光
獨／勞動部公文讓法官、檢察官哭笑不得 竟要求開庭別太密集以免律師過勞
其他人也在看
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 2 天前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 15 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 7 小時前
獨家／牆倒眾人推！羅志祥：跌到谷底才看清楚「誰離誰留」
2020年，羅志祥的人生彷彿被按下「暫停鍵」，一場突如其來的「毀滅式分手」，不只終結了他與前任的感情，更在網路輿論發酵下，將所有與他相關的行為都放大、扭曲、重新定義。然而「牆倒眾人推」，他在出事後深刻體驗這句話，「在低谷時，誰離誰留，一切都很真實，那一刻我才發現，原來以前看到聽到，很多都是假的」。鏡報 ・ 1 天前
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況EBC東森娛樂 ・ 7 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
重陽節婆媳大戰！ 小Call怒吼「一年拜四十次」婆婆氣到甩門
長久以來，婆媳問題總是困擾著許多家庭，最近藝人小Call就在節目《震震有詞》上，分享與婆婆同住一個屋簷下的事。儘管先生多半站在小Call這邊，但生活習慣的差異，仍不免有些摩擦，比如婆婆習慣叨念夫妻倆晚歸，無法一起用餐，讓她長期累積不少心理壓力，但撇開這些日常細節，小Call其實真心在意婆婆，對婆婆是「有愛的」。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前
名模二億斷豪門／遭爆與苗華斌婚變 孫正華發聲明：這裡是自由台灣
本刊19日報導〈名模二億斷豪門／孫正華創業不見千億資產夫家金援 傳已離婚神通少東苗華斌〉，新聞曝光後，孫正華當天向其他媒體回應，「沒事沒事，放心，我等下會有正式聲明。」昨（20）日晚間她發出聲明，「這裡是自由台灣，『女性工作=離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
邱澤婚禮倒數！許瑋甯「鬆口二胎計畫」感性揭懷孕歷程：很奇妙
邱澤與許瑋甯因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年12月登記結婚後，今年8月宣布已生下兒子Ian，正式展開一家三口生活。日前她接受王偉忠專訪，大方分享懷孕心路歷程，也鬆口坦承有意再拚二胎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 2 天前
范姜彥豐曝近況「努力修補」 拾起碎片面對現實
范姜彥豐日前因為指控粿粿與王子邱勝翊發生婚外情一事，引發大量關注。不過他對外僅正式聲明了兩次，一次為控訴整起事件，另一為回應粿粿拍攝的道歉影片，相隔19天，范姜彥豐發文透露近期心聲，並表示已經獲得潛水A1證照。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
玉澤演發現TWICE來台開唱！ 興奮拍照：歡迎來到臺灣
南韓女團TWICE將在22、23日在高雄國家體育場，舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，成員子瑜在出道10年唱回台灣，讓粉絲為之振奮。有趣的是，目前人在台中拍戲的2PM玉澤演，也發文歡迎TWICE來到台灣，可說比台灣人還要台。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前