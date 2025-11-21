買365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網友全力挺 男友酸味道歉被罵爆

近日，一名女網友在網上訴苦，表示自己下班途中經過一家新開的鹹酥雞攤，買了365元的鹹酥雞回家與男友分享，卻被對方罵是「拜金女」。（示意圖／報系資料照）

近日，一名女網友在網上訴苦，表示自己下班途中經過一家新開的鹹酥雞攤打算嚐嚐鮮，詢問男友「要不要吃」後，對方主動表示要請客，於是她就估算了2人份的菜色點了365元的鹹酥雞。誰知回家後被男友嫌棄到不行，又稱店家太貴，又罵她「拜金女」，就連到了第二天還在酸言酸語，讓她最終決定分手。網友看到她的遭遇，紛紛力挺「放生」，誰知又引出男友假借道歉繼續偷酸「等另一半未來醒悟自然就知道我們的用心良苦」，再度引來網友砲轟。

一名網友在Dcard上發文表示，日前下班途中看到新開的鹹酥雞攤，便透過手機詢問男友要不要吃、要吃哪些。男友當下爽快答應說要請客，她則依男友指名的品項加上自己想吃的菜色，總共夾了2盒共365元的量。誰知回家後男友臉色大變，不僅數落她夾太多「誰吃個鹹酥雞會花到365元啊？」、又罵她買太貴「這樣的量其他家店不超過300就有了」，甚至罵她是「拜金女」，讓她很不舒服，最後決定自己出錢沒讓男朋友付，男友立刻同意，且最後兩人也沒把鹹酥雞吃完。

第二天一早，男友起床又在抱怨她買貴了還浪費食物，她忍不住拿出菜單一項項清點，光是男友點的就190元，加上自己想吃的超過300並不奇怪。結果男友又稱「我已經設想好我們要吃的量了，妳沒必要再多點其他的」，讓她更不是滋味，「你自己點的也沒吃完，好意思說我浪費食物？」

這名原PO解釋，因為是新開的店家，她沒有估計到老闆給的份量確實比一般多，自己平常並不是浪費食物的人。但是禁不住男友一再酸言酸語，甚至錢都是她自己付的，忍不住跟男友提出分手。離開同居的租屋處前，甚至轂轆男友經濟困難，轉了2個月的房租給他，「怕他可能要重新找房子，這是補貼給他的，盡量不欠他囉。」誰知對方又打電話過來質問，讓她忍不住反問，男友交往之初跟她借錢去進修的2萬元什麼時候要還他，男友隨即支支吾吾地掛了電話，雙方從此沒再聯絡。

原PO無奈表示，自己月薪5萬多、男友4萬，2人交往3個月期間，採AA制，但她卻常被男友酸「愛喝星巴克是愛慕虛榮」、「零食沒特價幹嘛買，很不節儉」、「點外送有價差很敗家」，長期累積下來的情緒，終於讓她決定分手，直呼「我不要再被PUA了！」

消息曝光後，大批網友力挺原PO，留言：「不是妳敗家，是他自卑又控制！」、「分手吧！我跟老婆在家看場電影，鹹酥雞都直接點600，這種東西就是吃來開心的。」、「快分吧！光那句『我已經想好我們要吃的量』就可以預見妳未來悲慘的生活。」還有網友驚嘆：「現在連下班後的鹽酥雞小確幸都已經是拜金女指標了嗎？」

疑似因為網友一面倒力挺原PO，一名自稱原PO前男友的網友出現在留言區反擊，表示自己只是想提醒女友節制，又盤點自己不滿女方的行為，包括對方原價喝星巴克、訂閱Netflix不找人分攤、買不打折的巧克力、衛生紙用最貴的四層舒潔、不管價差叫外送等行為，再度被網友酸爆。

最後，這名男友又更改留言道歉，但仍然無法擺脫自己的說教習慣，偷酸：「這位是我目前遇過第一位開銷這麼大的女友……我誠心道歉，我不再多加評論，我尊重女生正常的開銷，這樣的行為一點都不敗金女」，又表示：「1700/7500=22%，謝謝還有四分之一的人不畏懼被網友砲轟，而站在我的角度為我說話點讚，很抱歉連累你們一起被指教。」又表示：「我以身作則勸各位同樣也是AA的兄弟，千萬不要插手女友的消費習慣，反正不是花我們的錢，大可不用管這麼多，等另一半未來醒悟自然就知道我們的用心良苦。」讓網友嘆氣：「根本不覺得自己有毛病。」

