買365元鹹酥雞遭罵拜金！台南店家跟風推「拜金套餐」：保證吃不完

生活中心／張尚辰報導

女網友因為點了365元的鹹酥雞被男友罵是「拜金女」，兩人最後以分手收場。（圖／資料照）

一名女網友日前抱怨，下班後買鹹酥雞回家和男友一起吃，男方主動說願意付錢，並指名要吃的品項，最後總共買了365元，但沒想到她帶回家之後，男方竟罵她是「拜金女」，此話題在網路上引起熱烈討論。就有網友發現，台南一間鹹酥雞店跟風推出了「拜金套餐」，甚至掛保證「一定讓你吃不完」，笑翻一票人。

一名網友昨（21）日在Threads上分享，台南市東區一間鹹酥雞店，跟上潮流推出「365拜金套餐」，限時優惠價只要350元，且保證「一定讓你吃不完」。

廣告 廣告

不少網友看到消息後，立刻到現場朝聖，紛紛貼出照片，表示「真的超大份」，「真的超大份350，留著明天中午吃」、「想去朝聖這麼幽默的老闆」、「那情侶去買有規定男生可以先挑190元的品項嗎」、「為了躲過365元的分手魔咒，我買個鹹酥雞買到手抖」、「350元沒達到拜金標準，請老闆不要亂優惠」。

回顧整起事件，女網友20日在Dcard上發文說，下班路過一間新開的鹹酥雞店，於是打電話邀請男友一起吃宵夜，對方爽快說要出錢，並點了想吃的品項，隨後她也夾了一些想吃的食材，總共買了365元。沒想到帶回家之後，男友不停碎念太貴，「這樣的量其他家店不超過300元就有了」，甚至罵她是拜金女，且很後悔請客。

原PO被念了好幾分鐘，最後崩潰氣喊「不用付了」，男方還回「這是妳自己說的喔。」這還沒結束，由於鹹酥雞沒吃完，隔天早上男友起床又繼續碎念，「買貴還浪費食物！」讓她忍無可忍，表示光是男友想吃的品項就要190元，再加上她夾的食材，難免會超過300元，未料男友還嗆聲，「我已經設想好我們要吃的量了，妳沒必要再多點其他的，就點我列出來要吃的那些就好了。」雙方吵得不可開交，最後以分手收場。

更多三立新聞網報導

北捷隱藏功能曝光！「1小物」可免費拿 乘客驚呼：超貼心

薑母鴨一餐破千大卡！營養師曝「4招」：這樣吃更營養

士林、寧夏都輸了！外國人必訪夜市排名出爐 第一名是它

日本「1類連鎖餐廳」只限男生？大阪妹來台驚：完全不一樣

