買365元鹹酥雞鬧分手！業者推跟風推「拜金套餐」：一定吃不完

（記者周德瑄／綜合報導）一名女網友日前在社群平台發文抱怨，因為購買新臺幣三百六十五元的鹽酥雞與男友爆發爭執，甚至鬧到分手收場，引發網路熱烈討論。這起事件除了讓網友好奇到底在哪家店買到大份量的鹽酥雞外，更讓多家鹽酥雞店搭上話題熱潮，紛紛推出「拜金套餐」搶搭商機。

這起事件的開端是一名女網友在下班後，買了總價三百六十五元的鹽酥雞準備與男友共享宵夜，其中包含男友指定想吃的品項。然而，男友在看到金額後卻不斷碎唸她花費太多、是「拜金女」，認為同樣的份量在其他店不會超過三百元，甚至對請客的決定感到後悔。女網友列出購買清單，強調份量足以供三到四人食用，認為價格合理。她最終氣憤表示不用男友付錢，沒想到隔天男友仍繼續碎唸她「買貴又浪費食物」，雙方爭吵最後導致分手。

示意圖／南有店家跟上網路熱門話題，推出超值「365拜金套餐」並以350元促銷，用幽默的方式抓住顧客目光。（AI生成）

事件曝光後，許多網友力挺原PO，並熱烈詢問這家鹽酥雞店究竟位於何處，好奇能用三百六十五元的價格買到如此份量。有網友根據原PO列出的品項與價格，推測可能是「築雞鹽酥雞」的某分店。

順應這波網路話題與搜尋熱度，多家鹽酥雞業者立刻推出相關促銷活動。其中，築雞鹹酥雞某分店率先推出限時三天的「拜金365甜蜜蜜套餐」，內容包含雞肉、魷魚、多種蔬菜與炸物等十多樣品項，並額外贈送地瓜。

此外，台南市東區的「台灣第一家鹹酥雞」裕農店也跟風推出「365拜金套餐」，並將限時優惠價設為三百五十元，強調「一定讓你吃不完」，幽默的行銷手法吸引許多網友前往朝聖，並留言笑稱為了避開「三百六十五元分手魔咒」，故意買三百五十元，這波操作成功製造了話題與買氣。

