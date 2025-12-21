買4000元日本男神演唱會門票遇詐 女粉絲戶頭825萬元全清空

日本男神山下智久來台開演唱會，有女粉絲想買4000元門票竟被詐騙800多萬元。（翻攝自tomo.y9 IG）

由於演唱會太夯，近期出現大量「演唱會門票詐騙」，光是上個月冒用「7-11賣貨便」名義就有817件。根據刑事局調查，新北市一名中年女子想購買4000元日本偶像山下智久演唱會門票，遭假賣家和「7-11賣貨便」假客服海削825萬元，等戶頭全被提領一空才驚覺受害。

女粉絲買演唱會門票是怎麼遇詐？

這起詐騙案件要從今年10月說起，住在新北市的中年女子，年輕的偶像是日本偶像山下智久，得知男神要來台開演唱會，就在Threads社群平台向網友購買轉售票，豈料遇上假賣家，對方提供「7-11賣貨便」假網站請她下單，但女子下單之後卻遇上轉帳失敗，接著假賣家再引導被害人點選假客服要求做實名認證。

由「7-11賣貨便」假客服接手後，就以實名認證過程，不斷要求被害人轉帳認證及提供網銀QR code付款碼，交替詐騙被害人銀行內的帳戶，期間假賣家也加入演戲。詐騙集團還利用話術慫恿被害人將網路銀行的轉帳上限由3萬提高到10萬。

刑事局預防科指出，被害人前後操作轉帳和提供網銀QR code付款碼共114筆，轉出825萬元，假賣家得手後就封鎖帳號消失，等被害人回神，戶頭已被提領一空才驚覺受騙上當。

網路購物詐騙案件以哪一類最多？

根據刑事局「165打詐儀錶板」統計，今年11月以「網路購物詐騙」占29.9%最多，其中近期大量出現「演唱會門票詐騙」值得關注，光是冒用7-11賣貨便名義詐騙就有817件。

刑事局呼籲，年底還有許多國外偶像團體及臺灣天王天后演唱會，粉絲們應以合法管道購買門票，且勿相信「7-11賣貨便」須「實名驗證」而操作匯款或提供網銀QR code付款碼。

