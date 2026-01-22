買5送1到底點幾杯？「被負評」店員嘆：心好累！

生活中心／李筱舲報導



近日一名餐飲從業人員在社群平台發文感嘆「餐飲業的辛酸」。原PO表示，店內推出飲料「自取買五送一」的優惠活動，但規定要點6杯才享有折扣，沒想到有位顧客只點了5杯，隔日卻因為沒拿到贈送的第6杯，在Google評論留下負評，讓原PO崩潰表示：「心好累！有什麼問題？」。





飲料「買5送1」到底點5杯還是6杯？店員2度提醒遭「臭臉無視」被留負評！

一名從事餐飲業的網友，在Threads上分享自己的親身經歷。（圖／翻攝自 Threads）

兩度提醒買5送1優惠遭無視 顧客事後留負評

根據這名從事餐飲業的網友描述，該名顧客在點餐當下僅點了5杯，並未達到「買5送1」的門檻，而且同事當時在電話中還有特別提醒「要點6杯才有優惠」。當這名顧客到店家取餐時，原PO還有再提醒這名顧客「要不要再多一杯，這杯是送的」，而顧客並未給予回答，還直接臭臉走掉，沒想到這名顧客事後在Google評論留下負評，質疑「為什麼只有五杯」，讓原PO無奈感嘆餐飲業的辛酸寫道：「心好累！有什麼問題？」。

對於飲料店買5送1的理解，在網路上也掀起討論。（圖／翻攝自 Threads）

買五送一怎麼算？網戰理解力差異

貼文曝光後，隨即引發熱議，網友留言表示：「很多都智商堪憂，他送你一杯你要自己點啊！還要店家隨機送喔？」、「我以為自己先點六杯，然後送最低價這件事是常識，原來不是嗎？」、「買五送一就是點六杯啊～六杯裡面無非就是送最便宜的那杯」；然而，有不少網友認為也許是理解上有出入：「他完成他買五杯的動作，但你們沒送一？你們是買五送一欸是老闆有問題還是工讀生有問題？」、「買五送一就是要買六杯，最便宜那杯請你喝的意思，不過自取來現場我還會再跟他說一次，就是避免有這種腦筋轉不過來的人」。

原文出處：飲料「買5送1」到底點5杯還是6杯？店員2度提醒遭「臭臉無視」被留負評！

