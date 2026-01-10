買50元地瓜球要分5包遭拒 網友力挺：別寵壞客人

一名地瓜球攤販遇到客人買50元大份卻要求分裝5包。（示意圖／東森新聞）





夜市小吃百百種，攤商遇到的客人更是千奇百怪！一名地瓜球攤販近日在社群平台Threads分享，指出有客人購買50元大份、共27顆的地瓜球，卻要求分裝成5包，讓他當場傻眼，婉拒後對方直接轉身離開。貼文一出，引發大量討論，不少網友直言「真的不能開這個先例」。

客人分裝要求引發討論

該名老闆在Threads表示，自家地瓜球主打薄利多銷，大份50元就有27顆，已是相當實在的份量。沒想到當天卻遇到一名客人開口要求「分成5包裝」，讓他一時無法接受，隨即回應「不好意思，沒辦法幫您分裝那麼多包」。對方聽完後，也選擇放棄購買。

老闆坦言，自己並非不願服務，而是擔心一旦通融，未來恐怕變成慣例，影響備料、出餐速度與包材成本，也讓他忍不住發文詢問：「這種情況真的該幫忙嗎？」

貼文曝光後，多數網友力挺老闆立場，認為小吃攤本就沒有義務滿足過度客製需求，「50元一包不是買到服務員」、「分5包就等於額外成本」、「今天分5包，明天可能就分10包」。也有人建議可明確標示「分裝需加價」，避免爭議。

不少同業更跳出來分享奧客經歷，直呼類似要求層出不窮。有店家表示，「遇過買滷味要每樣分開包，還指定顏色袋子」、「有人買飲料要求珍珠、椰果、茶分三杯裝」、「碰過炸物要切成8等份，還要各自包好」。也有網友苦笑說，「有客人買車輪餅，要求切半還問『不能切嗎？你不是有刀？』」。

