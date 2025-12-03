買50萬還不夠！23人去中國旅遊「遭鎖商場」 導遊嗆：不買就取消行程

國際中心／朱祖儀報導

新加坡旅客控訴，去中國旅遊被強迫消費。（示意圖／資料照）

去中國旅遊要小心！曾拿下比賽《校園SuperStar》冠軍的新加坡歌手肖恩（Shawn Tok），近來指控和其他23名旅客到中國旅遊，竟被當地導遊強迫消費買了10.5萬人民幣（約新台幣47萬元）的物品，沒想到導遊仍覺得不夠，甚至一度被關在禮品店內。

據《亞洲新聞網》等外媒報導，肖恩上個月和其餘23人從新加坡到中國旅遊，玩了9天8夜，但過程卻很不愉快。肖恩透露，他們被中國導遊帶到一間禮品店，被迫買了玉器、銀器、梳子和草藥等物，但因為他們的消費總額未達「銷售KPI」，因此店家拒絕讓他們離開店內。

廣告 廣告

肖恩表示，他們在旅行期間總共花費10.5萬人民幣，但導遊仍堅持「買得遠遠不夠」，甚至他們在巴士上睡覺時，導遊也會強迫他們聽商品推銷，且威脅「不買就取消行程」，還不得退款。

抓旅遊合約漏洞 中國旅行社踢鐵板

肖恩指出，他後來查看旅遊合約，發現裡面沒有強迫購物的相關條約，且根據當地法律，合約內未載明的購物地點，屬於違法形成。因此他和團員們向警方提交相關證據，指控這是「強迫購物陷阱」。後續在當地政府的介入下，旅行社全額退款給他們。

此事也在社群平台掀起討論，不少人提醒，千萬不要選擇廉價旅遊團，因為有不少強迫購物的案件，都是旅行社以低價旅遊吸引被害者，再強迫他們在指定商店購物，以便賺取傭金，也建議可事先查評價，避免在旅程中踩雷。

更多三立新聞網報導

台灣人「2句型」中國人聽不懂！翻譯版曝光 全場曝關鍵：贅字太多

高市早苗惹怒中共！日大臣「再補1刀」 她驚呼：一個比一個兇

去中國辦「4證件」違法了！直接被註銷台灣身分 過期也照罰

陸客遊日驚見「台灣國旗瀑布」！衝店內逼撤下 慘被老闆無情轟出去

