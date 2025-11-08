買7罐5罐出狀況！配方奶愛馬仕驚見發霉 4歲童喝下肚疑腹瀉家長氣炸
被封是配方奶愛馬仕的奶粉竟然疑似發霉，高雄有家長投訴，一罐要價1680元的羊奶粉，買了7罐竟有5罐出狀況，不只結塊、甚至沒開錫箔層，就見奶粉灑出發霉，懷疑4歲的女兒前陣子拉肚子是跟奶粉有關。衛生局派人稽查，奶粉業者致歉，表示會積極處理調查。
結塊、沒開錫箔奶粉卻灑出 廠商：生產線沒問題
不只發霉，有的才開上蓋，錫箔層還沒撕就見奶粉灑出，部分黃綠色也疑似發霉，除了發霉，還有結塊的。一罐要價1680元、有配方奶愛馬仕之稱的羊奶粉，7罐有5罐出包，讓家長氣炸。
還沒開錫箔層，奶粉卻已經灑出。圖／當事人提供
家長指出，上個月27號從藥局買了7罐羊奶粉，先發現一罐結塊，拿去藥局換，對方也說誇張。向原廠反映後，檢查其他罐又看見發霉，品牌客服卻只說生產線都沒問題，沒有給出結果。但4歲寶貝女兒已經喝下肚，前陣子更出現拉肚子症狀，家長難以接受，懷疑就跟羊奶粉有關。
品牌聲明安全無虞 藥局預防下架同款奶粉
品牌聲明回應，根據原廠檢驗報告，同批產品的品管紀錄及出廠檢驗報告並無任何異常狀況，產品安全無虞，理解消費者疑慮不安致上歉意，會積極處理。而當初購買的藥局也下架同款羊奶粉，衛生局也派人稽查，大品牌奶粉出包，讓幼兒家長們心慌慌。
品牌發聲致歉。圖／台視新聞
高雄／蕭志遠、蔡宛儒 責任編輯／施佳宜
更多台視新聞網報導
今晨低溫18.5度！北台灣繼續下雨 10月台北「下雨14天」快發霉
醬油瓶口長白毛還能吃？「發霉徵兆4大警訊」 千萬別再刮掉繼續用
今年中秋月餅全面停賣！微熱山丘認發霉：已道歉退款
其他人也在看
「配方奶愛馬仕」發霉又結塊！ 4歲童誤喝腹瀉 業者說明了
高價羊奶粉竟然短短兩天就發霉、結塊！高雄一對夫妻上個月從藥局花1680元買了一罐號稱「配方奶界愛馬仕」的羊奶粉，沒想到才兩天，4歲女兒誤喝下肚後出現腹瀉，其他未開封的罐子也都出現發霉狀況。廠商聲明同批產品檢驗後並無安全疑慮，但至今未能明確說明發霉的原因，讓這對夫妻直接炸鍋，考慮向消保會尋求協助！TVBS新聞網 ・ 14 小時前
創建力里圳灌溉屏東 日工程師孫來台共慶百週年
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）日本工程師鳥居信平打造力里圳灌溉屏東平原，走過1世紀仍潺潺流動。屏東縣政府今天以走讀健走慶祝水圳百週年，工程師孫鳥居徹等日方代表也到場共慶，吸引逾400人參加。中央社 ・ 12 小時前
民眾控買7罐羊奶粉5罐異常 業者致歉稱出廠檢驗報告無異常
高雄有家長上月到連鎖藥局買了7罐高單價羊奶粉，先發現奶粉結塊，向藥局反映後，接連發現另外幾罐有錫箔層破洞、奶粉罐內層有黑點等情況，質疑奶粉品管不佳。奶粉業者回應，同批產品的品管、出廠檢驗報告無異常，會積極處理。公視新聞網 ・ 14 小時前
女童面前施暴！ 男持安全帽 怒砸鄰居鐵門 屋主：不敢回家
屏東潮州一名男子帶著女童，深夜突然怒氣衝天砸鄰居鐵門，女童當場嚇傻！住戶被嚇到不敢回家，就怕女童安全有疑慮。警方表示尚未接獲報案，但已主動了解情形並通報社政單位介入。住戶推測事件可能與停車問題有關，因雙方都有車輛進出，門口若有車停放會造成不便。男子在女童面前情緒失控的暴力行為，恐怕會在其心中留下難以抹滅的陰影！TVBS新聞網 ・ 14 小時前
觀音佛祖慈悲心！台北葫蘆寺捐贈士林警止血帶 價值超過40萬元
近年來社會治安環境多變，警察執勤時須應對各種突發狀況，精進員警執勤安全更是刻不容緩的使命。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
汐止「豆腐大灑落」害慘騎士！小貨車綑不緊惹禍 3人滑倒受傷送醫
豆腐雖柔軟無害，但這次卻意外成了造成傷勢的主因。三名機車騎士先後騎經該路段，未發現路面異狀，紛紛因此打滑摔車，三名騎士分別為蔡姓女騎士及呂姓、曹姓男騎士，摔倒後出現四肢擦挫傷，雖然畫面驚險，但所幸送醫治療後均無大礙。警方接獲通報後趕往處理，並對三名騎士進...CTWANT ・ 11 小時前
玉里二手屋紙類回收區「濃煙竄天」 劉一峰神父：加強管理
花蓮玉里劉神父二手屋紙類回收區發生火災，濃煙直竄天際，消防人員全力搶救！劉一峰神父來台近60年，致力公益不遺餘力，提供弱勢協助，獲頒醫療奉獻獎，深受各界讚揚。面對這起火災，劉神父雖難過卻不氣餒，強調將嚴格管理安全事項，暫停教堂內回收活動，集中至指定回收場，期盼化危機為轉機，持續幫助弱勢族群，展現其大愛精神！TVBS新聞網 ・ 13 小時前
楊梅警啟動「行人交通安全大執法」強化取締車不讓人與行人違規
為維護行人通行安全，楊梅分局自11月份起執行「行人交通安全大執法」專案勤務，針對「車不讓人」及「行人違規」等行為加強取締，期望透過嚴正執法與強化宣導，提升民眾正確用路觀念，進而有效降低行人事故及死傷情形，營造更安全的道路環境。 為防止交通事故悲劇發生，將針對行人穿越道、學校周邊及易肇事路段加強桃園電子報 ・ 13 小時前
新店客運643公車自撞施工告示牌緊急煞車 1大2小受傷送醫
台北市中山區今（8）天早上10點多發生公車自撞事故，一輛643路公車行經四平街和松江路口時，突然自撞路中的施工告示牌，駕駛緊急煞車，但仍造成車上的1名大人、2名小孩受傷，送醫急救後所幸意識都清楚，詳細台視新聞網 ・ 14 小時前
台中知名百年餅店犂記驚傳意外！女員工左手捲入攪拌機3指疑遭壓碎
台中北區中清路上知名百年餅店犂記，今（8）日上午驚傳意外！一名約30歲的女性員工在操作攪拌機時，疑似為了擺放甜點餡料，不慎將左手捲入機台，導致中指、食指及無名指嚴重受創，疑似骨頭遭壓碎、肌肉撕裂，現場一度卡死無法脫困。台中市消防局於上午9時59分接獲通報，立即派遣文昌分隊出動消防車2輛、8名消防人員自由時報 ・ 13 小時前
台中「犁記餅店」驚傳意外 1員工手遭機器捲入「3指重創」送醫
即時中心／林耿郁報導最新消息，有百年歷史的台中犁記餅店，上午10點驚傳意外事故。一名年約30歲的女性作業員，疑似在製餅時一時疏忽，手指遭攪拌機捲入，嚴重受傷；消防隊獲報後緊急到場拆除機器，將人送醫治療。民視 ・ 14 小時前
連江縣長王忠銘頒發績優志工表揚狀 (圖)
連江縣政府8日中午舉辦績優志工表揚活動，包括鐵板社區發展協會志工張香壘（右）等7名個人志工獲獎。圖為王忠銘（左）頒發表揚狀給張香壘。中央社 ・ 13 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 7 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 16 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前