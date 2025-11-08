買7罐5罐出狀況！配方奶愛馬仕驚見發霉 4歲童喝下肚疑腹瀉家長氣炸

被封是配方奶愛馬仕的奶粉竟然疑似發霉，高雄有家長投訴，一罐要價1680元的羊奶粉，買了7罐竟有5罐出狀況，不只結塊、甚至沒開錫箔層，就見奶粉灑出發霉，懷疑4歲的女兒前陣子拉肚子是跟奶粉有關。衛生局派人稽查，奶粉業者致歉，表示會積極處理調查。

結塊、沒開錫箔奶粉卻灑出 廠商：生產線沒問題

不只發霉，有的才開上蓋，錫箔層還沒撕就見奶粉灑出，部分黃綠色也疑似發霉，除了發霉，還有結塊的。一罐要價1680元、有配方奶愛馬仕之稱的羊奶粉，7罐有5罐出包，讓家長氣炸。

廣告 廣告

還沒開錫箔層，奶粉卻已經灑出。圖／當事人提供

家長指出，上個月27號從藥局買了7罐羊奶粉，先發現一罐結塊，拿去藥局換，對方也說誇張。向原廠反映後，檢查其他罐又看見發霉，品牌客服卻只說生產線都沒問題，沒有給出結果。但4歲寶貝女兒已經喝下肚，前陣子更出現拉肚子症狀，家長難以接受，懷疑就跟羊奶粉有關。

品牌聲明安全無虞 藥局預防下架同款奶粉

品牌聲明回應，根據原廠檢驗報告，同批產品的品管紀錄及出廠檢驗報告並無任何異常狀況，產品安全無虞，理解消費者疑慮不安致上歉意，會積極處理。而當初購買的藥局也下架同款羊奶粉，衛生局也派人稽查，大品牌奶粉出包，讓幼兒家長們心慌慌。

品牌發聲致歉。圖／台視新聞

高雄／蕭志遠、蔡宛儒 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

今晨低溫18.5度！北台灣繼續下雨 10月台北「下雨14天」快發霉

醬油瓶口長白毛還能吃？「發霉徵兆4大警訊」 千萬別再刮掉繼續用

今年中秋月餅全面停賣！微熱山丘認發霉：已道歉退款