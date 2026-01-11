買F-35A可掛核彈 英國國防部證實：執行北約任務 但彈頭是美國的

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國擴充空軍戰力引發核武政策關注。針對英國採購F-35A戰機是否意味著擴大核威懾能力，英國國防部主責武裝部隊事務的政務次官波拉德波拉德(Luke Pollard)回應國會質詢時明確表示，政府無意擴大現有的潛射核武規模；然而，他證實F-35A將使英國能參與北約(NATO)的核武任務，但掛載的將是「美國核武」，且控制權仍掌握在美方手中。

據《英國國防期刊》(UK Defence Journal)報導，自由民主黨議員湯瑪斯(Cameron Thomas)近期提出書面質詢，關切英國採購至少12架F-35A戰機的戰略意涵。波拉德在回覆中指出，這批戰機將讓英國有能力參與北約的「雙重能力戰機」(Dual Capable Aircraft, DCA)任務。所謂DCA，意指戰機既能執行傳統常規轟炸，亦能掛載戰術核武進行打擊。

波拉德強調：「分配給北約DCA任務的核武器是美國(US)的核武器，美國對其保有控制權與監管權。」這意味著英國飛官雖可能駕駛掛載核彈的戰機，但按下按鈕的最終權限仍在華府。

波拉德引用北約《2022年戰略概念》指出，聯盟的戰略核力量，特別是美國的核武，是北約安全的「最高保證」。針對英國自身的核武政策，他重申：「政府沒有計畫將英國的核威懾力量擴展至現有的潛艦系統之外。」

目前英國唯一的獨立核威懾力量，是部署於先鋒級(Vanguard-class)核潛艦上的「三叉戟」(Trident)彈道飛彈系統。波拉德補充，儘管如此，英國仍將持續審視其核態勢，以因應國際安全環境的變化。

