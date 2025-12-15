買GD黃牛票遭檢舉「剪手環」! 鬼抓人畫面曝光粉絲控被暴力對待

韓流天王G-Dragon（GD）在首爾舉辦的三天安可演唱會，最後一天在場外發生突發事件，引發爭議。工作人員在現場與被檢舉購買黃牛票的粉絲發生衝突，強行剪斷他們的入場手環並將其帶離現場。這些被驅離的粉絲多為大陸籍，有些甚至在過程中跌倒摔到地上。韓媒報導，現場抓獲6位進行黃牛票交易的人，其中4位是大陸人。

GD首爾演唱會爆發鬼抓人場面。（圖／翻攝微博）

演唱會現場的畫面顯示，工作人員衝上前制伏粉絲，強行抓住他們的手腕。有粉絲試圖保護自己的入場手環，卻仍被工作人員強行剪斷。在混亂中，有工作人員和粉絲對話：「你不要動，我會打電話給我朋友，不行。」整個場面就像在玩鬼抓人遊戲，工作人員四處尋找並驅離使用黃牛票的粉絲。據了解，這些粉絲是被其他歌迷檢舉購買黃牛票，才導致工作人員採取行動。

廣告 廣告

工作人員要剪掉向黃牛買票觀眾的演唱會手環。（圖／翻攝微博）

儘管場外發生混亂，演唱會本身仍順利進行，BIGBANG三人在台上合體演出，能夠成功入場的粉絲都感到非常幸運。對於這起事件，網友們意見兩極。有人表示韓國演唱會門票太難搶，有時不得不尋求其他管道，否則可能浪費機票錢卻無法入場。但也有人認為，購買黃牛票的粉絲應該承擔相應風險。

這次事件引發了關於工作人員處理方式是否過於粗暴的質疑。有粉絲原本開心期待見到偶像，卻被當作「階下囚」對待。這樣的處理方式讓原本歡樂的演唱會氣氛變得烏煙瘴氣，令各方都感到不愉快。

更多 TVBS 報導

BLACKPINK票3800元賣2.7萬 黃牛狠賺七倍價差

濱崎步亞巡壓軸沒了！澳門場證實也被取消 濱崎步心痛發文證實

中日關係延燒？鄭伊健取消12月東京演唱會 YUZU柚子來台也喊卡

TWICE驚喜二安！ 限定神曲TT嗨翻全場 3成員「揪吃火鍋」

