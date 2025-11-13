買Klook日本行程客訴被嗆「白癡客人」！官方急道歉給「1賠償」網友不買單
有網友痛訴，日前在旅遊預訂平台Klook購買日本一日行程，因體驗不佳向官方要求理賠，豈料客服人員回信時竟稱他是「白癡客人」，讓他相當不滿。對此，Klook官方緊急留言致歉，表示已啟動內部調查，「最嚴重將直接辭退該員工」，並提供價值10000元的Klook酷幣作為賠償，遭大批網友怒批「很沒誠意」。
一名網友在Threads曬出電子郵件截圖，表示自己購買了「土浦花火大會」一日行程，擔心下大雨取消煙火，還加購了300元的「體驗滿意度」，不過實際到達會場時，業者推薦的觀賞點都被建築物遮蔽，煙火還在施放，更直接被導遊趕著上車，錯過了最精彩的壓軸秀，體驗感不佳，向官方申請50%金額理賠。
豈料，官方不僅拒絕理賠，還在信件罵他是「白癡客人」，讓原PO不滿怒批「竟然這樣污辱人，對Klook真的很失望」。
對此，Klook在留言區致歉，表示此次事件是客服同事訓練與管理不足造成問題，已啟動內部調查並討論懲處方式，「最嚴重將直接辭退該員工」，同時也提供價值10000元的Klook酷幣作為賠償，以表示歉意。
Klook也說，將持續爭取「親自道歉的機會」，並加強內部管理與教育，再次對此事件造成的不便，致上最誠摯的歉意。
貼文曝光後引起網友熱議，紛紛表示「我也是苦主之一，受夠了爛透了的Klook」、「你沒有錯，錯在讓事態升級的公關處理」、「Klook 及客服真的很有問題」、「真是失禮的公司」、「有過一次Klook退費經驗，一直拖不退錢」、「去年我找不到換票的地方結果問Klook客服，他叫我去問路人」、「客路的客服素質真的都很差」、「上班偷偷罵客人具現化」。
也有人認為，官方的賠償方式相當沒誠意，紛紛怒批「笑死賠償居然是Klook幣超瞎」、「用酷幣賠償很沒誠意好嗎」、「提告應該拿得比一萬酷幣多吧」、「要他改台幣比例賠償吧」、「1萬酷幣的賠償，不就等於他被罵過還要在貴公司消費嗎，這公關處理也是酷斃了」
