買PS5 Pro是為了玩PS4遊戲？索尼宣傳「支援 8500 款舊作」遭玩家狠酸

索尼 PlayStation 5 Pro（PS5 Pro）發售 1 年多的時間，而最近索尼互動娛樂（SIE）針對 PS5 Pro 積極的宣傳各項優勢。PlayStation 官方客服帳號「Ask PlayStation」不久前在社群 X（推特）上特別發文提醒玩家，PS5 Pro 除了效能強大外，還有強大的向下相容性，能夠遊玩超過 8,500 款 PS4 遊戲，並且舊世代遊戲還能在 PS5 Pro 上獲得解析度提升，帶來更好的畫面體驗。

然而，這則宣傳 PS5 Pro 功能的貼文卻意外引發了部分玩家的吐槽與反彈。許多網友在評論區質疑，既然購買了最新的高階主機，重點應該是放在「PS5 遊戲」的表現上，而不是回頭去玩上一世代的作品。更有玩家指出，PS5 上市至今超過 5 年，只有少數 PS5 獨佔大作，其他都是跨 PS4 等多平台的產品。官方這時候強調向下相容 PS4 遊戲的數量，反而凸顯了 PS5 世代原生遊戲陣容薄弱的尷尬現況。

除了遊戲陣容的爭議外，硬體效能的實際表現也是玩家關注的焦點。部分玩家對於 PS5 Pro 向下相容想要的是「60 FPS」的流暢體驗，認為官方過度強調畫質加強和舊遊戲支援，卻沒有正面回應玩家對於高幀數遊戲體驗的期待。

而事隔一天後，官方再次宣傳向下相容，但這次從 PS5 Pro 變成了一般的 PS5，提到可以向下相容超過 4,000 款 PS4 遊戲。當然並不包含解析度提升等功能，因為只有 PS5 Pro 才能使用 PSSR 技術。