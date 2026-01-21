買SHARP這手機送燒烤微波爐 傑昇通信舊行動電源變現、免費領整串衛生紙

記者李鴻典／台北報導

迎接2026丙午馬年新春氣象，台灣夏普（SHARP）推出「迎新春，馬上發財」熱力加碼活動！1月16日至2月28日活動期間，於台灣大哥大門市申辦指定方案或購買 SHARP AQUOS R10（12+256G）手機，並至台灣夏普官網完成保固登錄，不需抽獎，直接送市價NT$2,990 「夏普燒烤微波爐」乙台。

台灣大哥大門市申辦指定方案或購買SHARP AQUOS R10手機，直接送「夏普燒烤微波爐」乙台。

台灣夏普提醒，贈品數量有限，送完為止。請務必於購機後儘速完成線上保固登錄，以免錯失領取超值家電的機會。

廣告 廣告

SHARP AQUOS R10。

近年來行動電源爆炸意外頻傳，甚至有網友分享行動電源沒充電也爆炸，那些被遺忘在抽屜深處的舊行動電源，其實正處於一種「躺著也是躺著，但隨時可能發火」的危險狀態；傑昇通信宣布推出全新回收活動—「來傑昇，讓舊行動電源翻身」，鼓勵民眾攜帶舊行動電源到全台傑昇通信門市回收。

即日起，回收的舊行動電源無品牌與型號限制，只要外殼完整、沒有漏液或破裂導致危險，前往傑昇通信全台任一門市，即可立即兌換200元配件購物金回饋，可用於購買300元以上配件折抵，像是防摔手機殼、充電線或是螢幕保護貼等（不含手機、門號或其他服務）。每顆行動電源僅能兌換一次，不得累積或與其他優惠併用，而且現場消費還可加碼獲贈「傑納瑞衛生紙一串」（共6包）。

拿舊行動電源去傑昇，即可立即兌換200元配件購物金回饋。

此外，台灣智慧手機市場2025年12月銷售數字出爐，根據最新的市場調查數據統計，整體銷售量回落至44萬台左右，相較前月的51.6萬台呈現15%的銳減，銷售額方面受限於高階旗艦需求放緩，跌幅更擴張至20%之多。傑昇通信觀察，本月經歷新機上市與年末促銷後，前20名熱銷單機依舊由多款新舊iPhone搶下銷售佳績，最佳銷售安卓手機仍由三星Galaxy A56（12GB/256GB）獲得；蟬聯最暢銷安卓旗艦的頭銜的則是Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB）。

2025年度12月台灣手機熱銷榜單。

從單機表現來看，銷售前20名機型榜單中，蘋果有7個機型入榜，單機銷量平均下滑達19%，顯見高單價機型在年末消費預算分散下承壓最重。而全台熱銷冠軍寶座出現預期中的輪替，由具備高度保值性的蘋果旗艦機型iPhone 17 Pro（256GB）重新奪冠，而標準版iPhone 17（256GB）則退居第二位；傑昇通信分析，當新機熱潮消退後，理性的價格考量與規格配比重新成為決定因素，標準版受限於硬體規格與Pro系列的代差，在促銷期間的成長力道明顯乏力。

原本被市場視為年終購物與換機的12月，但實際表現不如預期，消費者支出行為從電子產品向歲末旅遊與民生消費移轉，購機節奏延後，也讓通路端庫存與促銷策略面臨調整壓力；尤其是iPhone 17（512GB），本月銷量大跌23%，成為表現最差的現役機型，在多數消費者的決策模型中，高昂的儲存容量加價與iPhone 17 Pro的入門容量版本價格接近，購買具備三鏡頭與高刷新率螢幕的Pro系列，明顯優於購買超大容量的標準版。

更多三立新聞網報導

AI感應互動 三商家購打造智慧零售體驗店2.0

SUPER JUNIOR 20週年特展台灣站門票明開賣 展覽亮點首公開

川普一張「AI插旗圖」 嚇趴全球股市

全家再攜UCC推雙冠軍監製新品 阿里山極選綜合咖啡65元開喝

